Фонд капремонта в Бурятии обязали собирать платежи без комиссии

В 15 районах республики жители вынуждены платить взносы через банки, которые берут процент с суммы перевода



Верховный суд Бурятии обязал региональный Фонд капитального ремонта дать жителям районов республики возможность оплачивать взносы без комиссии.



Прокурор Советского района Улан-Удэ обратился в суд с иском. Он просил обязать Фонд обеспечить эти условия на территории 15 сельских районов.



Одной из функций Фонда является аккумулирование взносов на капитальный ремонт. Фондом заключены договоры с банками об оказании услуг, связанных с переводом средств. При этом банками взимается комиссионное вознаграждение от 1,5% до 3% от суммы оплаты.



- Однако гражданину для исполнения возложенной обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт достаточно оплатить сумму, исходя из минимального размера взноса и площади жилого помещения. Закон не обязывает граждан оплачивать комиссию за перевод денежных средств, - сообщает пресс-служба суда.



Но люди вынуждены оплачивать взносы через кредитные организации и Почту России с комиссией.



Фондом созданы условия для сбора платежей без взимания комиссии только в Закаменском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском районах и в Улан-Удэ.



Советский районный суд посчитал требования прокурора района обоснованными и удовлетворил иск.



Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики признала решение суда первой инстанции законным и отказала Фонду в удовлетворении апелляционной жалобы.

