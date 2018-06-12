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Фонд капремонта в Бурятии обязали собирать платежи без комиссии

Общество, 
В 15 районах республики жители вынуждены платить взносы через банки, которые берут процент с суммы перевода

Верховный суд Бурятии обязал региональный Фонд капитального ремонта дать жителям районов республики возможность оплачивать взносы без комиссии.

Прокурор Советского района Улан-Удэ обратился в суд с иском. Он просил обязать Фонд обеспечить эти условия на территории 15 сельских районов.

Одной из функций Фонда является аккумулирование взносов на капитальный ремонт. Фондом заключены договоры с банками об оказании услуг, связанных с переводом средств. При этом банками взимается комиссионное вознаграждение от 1,5% до 3% от суммы оплаты.

- Однако гражданину для исполнения возложенной обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт достаточно оплатить сумму, исходя из минимального размера взноса и площади жилого помещения. Закон не обязывает граждан оплачивать комиссию за перевод денежных средств, - сообщает пресс-служба суда.

Но люди вынуждены оплачивать взносы через кредитные организации и Почту России с комиссией.

Фондом созданы условия для сбора платежей без взимания комиссии только в Закаменском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском районах и в Улан-Удэ.

Советский районный суд посчитал требования прокурора района обоснованными и удовлетворил иск.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики признала решение суда первой инстанции законным и отказала Фонду в удовлетворении апелляционной жалобы.
суд
 
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