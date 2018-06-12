По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 12 июня в республике местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы
Ветер северо-западный 4-9, местами до 15 м/с.
Температура днём +23, +28, местами +13, +18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура +25, +27.
12 по 13 июня в Джидинском и Кяхтинском районах прогнозируется чрезвычайно-высокая пожарная опасность - 5 класс.
День России в Бурятии будет местами дождливым
Общество, Фото:
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