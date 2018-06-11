Велосипедисты из Европы проедут через Улан-Удэ

Утром в воскресенье, 10 июня, в Петербурге стартовал необычный велопробег



22 велосипедиста – в основном из Германии, Австрии и Швейцарии – отправились своим ходом до Владивостока. ИА «Диалоа» провожало путешественников в дорогу.



- Мы желаем вам хорошей дороги, хорошей погоды – и, мы уверены, те хорошие впечатления, которые на вас произведут уникальные люди нашей страны, позволят вам убедиться в том, что Россия – одна из самых гостеприимных стран в мире. Вы увидите, что со страной смог сделать чемпионат [по футболу] – в хорошем смысле; что спорт – это одна из основ жизни нашей страны, — заявила и. о. председателя комитета по туризму Нана Гвичия.



Путь займёт без малого три месяца – финишировать участники пробега намерены 8 или 9 сентября, накануне начала проходящего в столице Приморского края Восточного экономического форума. Им предстоит преодолеть 18 регионов: Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Костромскую, Кировскую области, Пермский край, Свердловскую, Челябинскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Иркутскую область, Республику Бурятия, Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края.



По пути спортсмены сделают остановки в Череповце, Перми, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Белогорске.

