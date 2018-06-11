Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июня

10 Июня

Популярное

Велосипедисты из Европы проедут через Улан-Удэ

Общество, 
Утром в воскресенье, 10 июня, в Петербурге стартовал необычный велопробег

22 велосипедиста – в основном из Германии, Австрии и Швейцарии – отправились своим ходом до Владивостока. ИА «Диалоа» провожало путешественников в дорогу.

- Мы желаем вам хорошей дороги, хорошей погоды – и, мы уверены, те хорошие впечатления, которые на вас произведут уникальные люди нашей страны, позволят вам убедиться в том, что Россия – одна из самых гостеприимных стран в мире. Вы увидите, что со страной смог сделать чемпионат [по футболу] – в хорошем смысле; что спорт – это одна из основ жизни нашей страны, — заявила и. о. председателя комитета по туризму Нана Гвичия.

Путь займёт без малого три месяца – финишировать участники пробега намерены 8 или 9 сентября, накануне начала проходящего в столице Приморского края Восточного экономического форума. Им предстоит преодолеть 18 регионов: Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Костромскую, Кировскую области, Пермский край, Свердловскую, Челябинскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Иркутскую область, Республику Бурятия, Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края.

По пути спортсмены сделают остановки в Череповце, Перми, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Белогорске.
спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Офицеры ВДВ из Бурятии отличились на «Командирских стартах»
Общество, 11.06.2018
В Ульяновске завершились соревнования офицеров ВДВ в рамках «Командирских стартов». Они проводились в течение прошедшей недели на базе 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады
Чемпионы и призёры Олимпийских и Сурдлимпийских игр проведут зарядку в Улан-Удэ
Общество, 11.06.2018
12 июня в 10:00 на площади Советов состоится спортивная зарядка с чемпионами и призёрами Олимпийских и Сурдлимпийских игр
Велосипедисты из Европы проедут через Улан-Удэ
Общество, 11.06.2018
Утром в воскресенье, 10 июня, в Петербурге стартовал необычный велопробег
Военные полицейские Бурятии перешли на усиленный режим
Общество, 11.06.2018
Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим несения службы в период праздничных дне, приуроченных к дню России
Шоу байкальских нерп проходит в Дзержинске
Общество, 11.06.2018
В Дзержинске, в городском парке культуры и отдыха, рядом с фонтаном, расположился передвижной нерпинарий. В нем ежедневно каждый час проходит шоу байкальских нерп
Уроженец Бурятии претендовал на звание верховного шамана России
Уроженец Бурятии претендовал на звание верховного шамана России
Общество, 11.06.2018
Служители культа в Тыве выбрали верховного шамана России
Улан-удэнцев ждут на «ЗвениУдинске»
Общество, 11.06.2018
12 июня в 14:00 на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск», посвященный Дню России
В Улан-Удэ пройдёт небольшой дождь
В Улан-Удэ пройдёт небольшой дождь
Общество, 11.06.2018
Ожидаются ливни по всей республике
Полицейские и волонтёры Бурятии будут вместе искать пропавших
Полицейские и волонтёры Бурятии будут вместе искать пропавших
Общество, 10.06.2018
Сотрудники полиции МВД Бурятии провели рабочую встречу с волонтерами региональных поисково-спасательных групп по вопросам взаимодействия при розыске без вести пропавших граждан
Известный в Бурятии танцор: Чтобы не умереть как личность, надо развиваться
Известный в Бурятии танцор: Чтобы не умереть как личность, надо развиваться
Общество, 10.06.2018
Виктор Яо-Фун-Тан рассказал «Байкал-Daily» о том, как добился успеха в любимом деле
Школьники Бурятии преодолели препятствия на велосипедах
Общество, 10.06.2018
Ребята проехали по деревянным качелям, «стиральной доске», а также узкой рейке
В аэропорту Улан-Удэ «ликвидировали» опасную инфекцию
В аэропорту Улан-Удэ «ликвидировали» опасную инфекцию
Общество, 10.06.2018
Бригада дезинфекторов провела обработку воздушного судна (фото)
В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый 300-летию российской полиции
В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый 300-летию российской полиции
Общество, 10.06.2018
У монумента «Городской постовой» Управлением МВД России по Улан-Удэ проведён торжественный митинг, посвящённый 300-летию российской полиции
В Улан-Удэ 102 дома остались без света
В Улан-Удэ 102 дома остались без света
Общество, 10.06.2018
Рабочие «Водоканала» повредили кабель в Железнодорожном районе
В Бурятии растёт количество «грозовых» лесных пожаров
В Бурятии растёт количество «грозовых» лесных пожаров
Общество, 10.06.2018
С начала пожароопасного сезона более 15% лесных пожаров возникло из-за гроз

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^