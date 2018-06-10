В аэропорту Улан-Удэ «ликвидировали» опасную инфекцию



9 июня в пункте пропуска «Аэропорт-Улан-Удэ (Мухино)» прошли межведомственные тренировочные учения по локализации и ликвидации очага особо опасной инфекции, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Бурятии.



По легенде, во время санитарно-карантинного контроля на борту воздушного судна в отношении пассажиров, прибывших международным авиарейсом «Улан-Батор - Улан-Удэ», была больная, с подозрением на инфекционное заболевание, требующим проведения мероприятий по санитарной охране.



По схеме оповещения были информированы все заинтересованные службы. Больная и контактные лица после проведения пограничного и таможенного контроля были госпитализированы в инфекционный стационар. Бригада дезинфекторов провела дезинфекционную обработку воздушного судна, транспортных средств, ручной клади и багажа.









При проведении межведомственных тренировочных учений были отработаны алгоритмы взаимодействия государственных контрольных органов, заинтересованных министерств и ведомств при выявлении больного в воздушном пункте пропуска, организация и проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага легочной формы чумы, в том числе схема оповещения. При проведении межведомственных тренировочных учений были отработаны алгоритмы взаимодействия государственных контрольных органов, заинтересованных министерств и ведомств при выявлении больного в воздушном пункте пропуска, организация и проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага легочной формы чумы, в том числе схема оповещения.



По результатам учений все задействованные службы выполнили поставленные задачи в соответствии с требованиями.

