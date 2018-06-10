В Бурятии растёт количество «грозовых» лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона более 15% лесных пожаров возникло из-за гроз



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 17 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах Бурятии. Из них 13 очагов возникло из-за грозового фронта, прошедшего по всей территории Республики. Площадь, пройденная огнём за прошедшие сутки, составила менее 190 га.



По состоянию на 0:00 часов 10 июня 8 очагов ликвидировано, еще 6 локализовано и находится под наблюдением, и 3 очага в Курумканском, Муйском и Селенгинском районах продолжает действовать.



Всего за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров было задействовано почти 250 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов МЧС, и привлечённых лиц. Также привлекалось 49 единиц лесопожарной техники.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 243 лесных пожара на площади 19,9 тыс га. В прошлом году на эту же дату было задействовано 280 лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составила 126,4 тыс га.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.