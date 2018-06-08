В парке Улан-Удэ пройдёт спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи»

В постановке примут участие актёры всех театров столицы Бурятии
12 июня в 17 часов на сцене парка «Юбилейный» Молодёжный художественный театр Улан-Удэ покажет спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи».
Сначала в 16:30 часов здесь пройдут выступления музыкального объединения «МХТband», в которое входят солист группы «Хама Угы» Евгений Бальчугов, гитарист группы «Lakers» Андрей Баглаев, барабанщик группы «Invaders» Семён Крайнов, пианистка Татьяна Рехтина.
В 17:00 начнётся спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи». В нём примут участие актёры всех театров города: Любовь Рябкова, Алла Натансон, Софья Гущина, Анатолий Баскаков, Людмила Кузьмина, Баярма Бобоева, Артём Баскаков, Константин Осодоев.
Режиссёром спектакля является Артём Баскаков. Вход свободный.
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