Путешественница в одиночку доехала на машине от Смоленска до Байкала

Больше всего девушку впечатлил остров Ольхон
Девушка Яна на своей машине проехала одна от Смоленска до Байкала. Её путь также пролегал через Алтай и Монголию.
Она призналась, что самое большое впечатление во время поездки на неё произвёл Байкал. По её словам, Ольхон не зря называют его сердцем.
- Там мощная и шикарная атмосфера. Я нигде не видела такого пейзажа. Сочетание сюрреализма, красоты и природы больше не повторяется нигде, - рассказывает девушка.
Там она была два дня, а после отправилась в Монголию, где ей понравился пейзаж степи и животные. Правда немного испортилось впечатление из-за дороги - Яна не ожидала, что будет ехать по бездорожью.
Также девушка дала совет, тем, кто только планирует путешествие.
- Не думайте слишком долго, а собирайте вещи и поезжайте. Те эмоции, которые вы будете испытывать во время дороги и на новом месте – запомнятся вам навсегда, - подытожила путешественница.
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