Путешественница в одиночку доехала на машине от Смоленска до Байкала



Девушка Яна на своей машине проехала одна от Смоленска до Байкала. Её путь также пролегал через Алтай и Монголию.



Она призналась, что самое большое впечатление во время поездки на неё произвёл Байкал. По её словам, Ольхон не зря называют его сердцем.



- Там мощная и шикарная атмосфера. Я нигде не видела такого пейзажа. Сочетание сюрреализма, красоты и природы больше не повторяется нигде, - рассказывает девушка.







Там она была два дня, а после отправилась в Монголию, где ей понравился пейзаж степи и животные. Правда немного испортилось впечатление из-за дороги - Яна не ожидала, что будет ехать по бездорожью.



Также девушка дала совет, тем, кто только планирует путешествие.



- Не думайте слишком долго, а собирайте вещи и поезжайте. Те эмоции, которые вы будете испытывать во время дороги и на новом месте – запомнятся вам навсегда, - подытожила путешественница.

