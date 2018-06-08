Дети-сироты в Улан-Удэ посмотрели спектакли

Ребятишки побывали и в Этнографическом музее народов Забайкалья
Воспитанники центра «Малышок» с первых дней каникул приняли участие в различных развлекательных и культурно-досуговых мероприятиях.
Дети уже посмотрели следующие постановки: «Бременские музыканты» в Русском драматическом театре, «Не совсем старая сказка. Quest» в Бурятском драматическом театре, «Сказка о золотой рыбке» в театре кукол «Ульгэр».
Ребята также успели побывать и в Этнографическом музее, посмотрели живой уголок, пообедали в кафе.
Администрация и воспитанники центра благодарят ведомства, организации и неравнодушных людей, оказавших помощь и содействие в организации культурного досуга в летнее время, сообщает пресс-служба учреждения.
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Ребятишки побывали и в Этнографическом музее народов Забайкалья
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