Сегодня в рамках празднования 300-летия со дня образования российской полиции состоялась презентация книги подполковника милиции в отставке Сергея Яманова «Угол встреливания в стремнину жизни»
Это уже четвертая книга, изданная кадровиком и наставником.
В книге отражена работа сотрудников органов внутренних дел с ее трудностями и радостями. Автор рассказывает о становлении молодого поколения правоохранителей.
Сергей Федотович поступил на службу в милицию в ноябре 1976 года и был назначен заместителем начальника отдела внутренних дел Заиграевского РИКа по политико-воспитательной работе.
В дальнейшем он работал на руководящих должностях в Северобайкальском ОВД. Главным в службе считал уважительное отношение к каждому сотруднику. Выйдя в отставку, многие годы возглавлял Совет ветеранов при Заиграевском РОВД, являлся председателем Совета ветеранов городского поселения Онохой, куда входили, в том числе, правоохранители. В настоящее время это один из самых активных пропагандистов, который регулярно бывает в школах, организует мероприятия по патриотическому, нравственному воспитанию.
Отметим, что Сергей Яманов является членом Союза журналистов России и Бурятии. Он награжден шестью правительственными медалями СССР, медалью Российского Совета ветеранов, нагрудным знаком МВД России «За верность ветеранскому движению», сообщает пресс-служба министерства.
В Улан-Удэ представили книгу ветерана МВД Сергея Яманова
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