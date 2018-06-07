В Улан-Удэ представили книгу ветерана МВД Сергея Яманова

Сегодня в рамках празднования 300-летия со дня образования российской полиции состоялась презентация книги подполковника милиции в отставке Сергея Яманова «Угол встреливания в стремнину жизни»



Это уже четвертая книга, изданная кадровиком и наставником.



В книге отражена работа сотрудников органов внутренних дел с ее трудностями и радостями. Автор рассказывает о становлении молодого поколения правоохранителей.



Сергей Федотович поступил на службу в милицию в ноябре 1976 года и был назначен заместителем начальника отдела внутренних дел Заиграевского РИКа по политико-воспитательной работе.



В дальнейшем он работал на руководящих должностях в Северобайкальском ОВД. Главным в службе считал уважительное отношение к каждому сотруднику. Выйдя в отставку, многие годы возглавлял Совет ветеранов при Заиграевском РОВД, являлся председателем Совета ветеранов городского поселения Онохой, куда входили, в том числе, правоохранители. В настоящее время это один из самых активных пропагандистов, который регулярно бывает в школах, организует мероприятия по патриотическому, нравственному воспитанию.



Отметим, что Сергей Яманов является членом Союза журналистов России и Бурятии. Он награжден шестью правительственными медалями СССР, медалью Российского Совета ветеранов, нагрудным знаком МВД России «За верность ветеранскому движению», сообщает пресс-служба министерства.

