Иркутские осуждённые выковали паровоз и машину-мангал









Художественно оформленная машина весит более тонны и также может работать мангалом. Двигатель, коробку передач и ходовую часть позаимствовали у «Москвича-21406». И по словам сотрудников колонии, все элементы дизайна придумывались коллективно.



- И машина, и паровоз – это первые опыты работы цеха металлообработки над такими крупными заказами. Оба мангала уже выкуплены и радуют клиентов одного из иркутских рынков и отеля в Шелеховском районе, - говорит Артем Шавель.



Как отмечают в ведомстве, участок металлообработки ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области специализируется на изготовлении металлических кроватей и мебели на металлокаркасе, дорожных ограждений, контейнеров для бытовых отходов, скамеек и урн. Кроме того, в колонии действуют участки деревообработки, изготовления кабельных барабанов, животноводства, сушки и консервирования овощей.

Художественно оформленная машина весит более тонны и также может работать мангалом. Двигатель, коробку передач и ходовую часть позаимствовали у «Москвича-21406». И по словам сотрудников колонии, все элементы дизайна придумывались коллективно.- И машина, и паровоз – это первые опыты работы цеха металлообработки над такими крупными заказами. Оба мангала уже выкуплены и радуют клиентов одного из иркутских рынков и отеля в Шелеховском районе, - говорит Артем Шавель.Как отмечают в ведомстве, участок металлообработки ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области специализируется на изготовлении металлических кроватей и мебели на металлокаркасе, дорожных ограждений, контейнеров для бытовых отходов, скамеек и урн. Кроме того, в колонии действуют участки деревообработки, изготовления кабельных барабанов, животноводства, сушки и консервирования овощей.

Производственные цеха исправительной колонии № 19 Иркутской области удивили гостей на фестивале «АвтоМотоШоу-2018», который прошёл в минувшие выходные, кованными в натуральную величину паровозом и машиной, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.- На изготовление кованого паровоза ушло около 2,5 тонн железа и четыре месяца работы звена из 12 осужденных, получивших в колонии специальности кузнецов ручной ковки и электрогазосварщиков. Шедевр кузнечного мастерства ходит по рельсам, оснащён сигнальным фонарём и колоколом. При этом в моторном отсеке паровоза размещены жаровни для приготовление кулинарных блюд на углях, - уточняют в ведомстве.