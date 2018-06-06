В Улан-Удэ пройдёт форум «Старт в профессию»



8 июня с 9 до 14 часов в 24 корпусе ВСГУТУ состоится молодёжный карьерный форум «Старт в профессию-2018». Приглашаются на мероприятие студенты, выпускники вузов, колледжей.



Главные цели мероприятия – создать условия для свободного общения между молодым соискателем и работодателем; обеспечить юные кадры полезной информацией, которая поможет им определиться с выбором будущей профессии и подобрать лучшие карьерные предложения.



Площадка форума будет поделена на различные зоны, на которых одновременно будут проходить презентационные и интерактивные мероприятия.



Также крупнейшие работодатели республики представят здесь карьерные возможности будущих соискателей, расскажут о том, какие компетенции востребованы сегодня на рынке.



На площадке же Центра занятости населения Бурятии будет организован доступ к единой базе данных вакансий. Каждый желающий сможет получить консультацию от специалистов центра по вопросам профориентации и трудоустройства.



На форуме пройдут различные мастер-классы, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

