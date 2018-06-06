Студенты сразились в волейбол на чемпионате Бурятии

Соревнования длились пять дней
С 29 мая по 2 июня прошёл чемпионат республики по группе «Высшая Лига». Приняли участие в нём 5 мужских команд, а также 3 женские команды.
По итогам игр призовые места распределились следующим образом: среди мужских команд 1 место заняла команда БРО «Динамо»; 2 место - ВСГУТУ-1, 3 место - ВСГУТУ-2.
Среди женских команд 1 место заняла команда БГУ, 2 место – «Юность», 3 место – ВСГУТУ, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
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