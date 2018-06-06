В Кабанском районе зарегистрировали 200-го ребёнка



5 июня Кабанским районным отделом ЗАГС проведена регистрация рождения 200-го в этом году малыша.



Молодую маму Нину Слугину поздравила с рождением сына Матвея специалист отдела Ольга Купчина. Жительнице района вручили свидетельство о рождении ребёнка с пожеланиями здоровья, терпения и сил в воспитании сына, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.

