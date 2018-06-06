06 Июня

05 Июня

Популярное

В Кабанском районе зарегистрировали 200-го ребёнка

В Кабанском районе зарегистрировали 200-го ребёнка
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
Малышу дали имя Матвей 

5 июня Кабанским районным отделом ЗАГС проведена регистрация рождения 200-го в этом году малыша.

Молодую маму Нину Слугину поздравила с рождением сына Матвея специалист отдела Ольга Купчина. Жительнице района вручили свидетельство о рождении ребёнка с пожеланиями здоровья, терпения и сил в воспитании сына, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Бурятии.  
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Германии выпустили два снятых в Бурятии ролика к ЧМ по футболу
В Германии выпустили два снятых в Бурятии ролика к ЧМ по футболу
Общество, 06.06.2018
Клипы посвящены предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдёт этим летом в России
  
Выдающийся российский путешественник приедет в Бурятию
Выдающийся российский путешественник приедет в Бурятию
Общество, 06.06.2018
Путешественник Евгений Ковалевский проведёт встречи с учащимися республики
В СИЗО Бурятии подростков учат работать с песком
В СИЗО Бурятии подростков учат работать с песком
Общество, 06.06.2018
Психологи следственного изолятора № 1 при работе с несовершеннолетними используют песочную терапию
В Кабанском районе МВД проверяет лагери
В Кабанском районе МВД проверяет лагери
Общество, 06.06.2018
В первую очередь, полицейские уделяют особое внимание пожарной безопасности детей
В Улан-Удэ прошёл концерт ансамбля «Наран-Гоохон»
Общество, 06.06.2018
Были представлены этнические песни бурят
250 тысяч собрали на благотворительном концерте в Улан-Удэ
250 тысяч собрали на благотворительном концерте в Улан-Удэ
Общество, 06.06.2018
Подведены итоги благотворительного концерта «Мир один на всех!»
Этнопевица из Бурятии представила «степной» клип
Этнопевица из Бурятии представила «степной» клип
Общество, 06.06.2018
В видеоролике показаны степные локации Улан-Удэ, берег реки и старинные бурятские дома
«Тактильную юрту» Бурятии показали в Москве
«Тактильную юрту» Бурятии показали в Москве
Общество, 06.06.2018
Проект из республики был представлен в Национальном музее в Москве
Пряники из Бурятии получили награду в Москве
Пряники из Бурятии получили награду в Москве
Общество, 06.06.2018
В Москве состоялся кубок Центросоюза по хлебопечению
Байкер из Франции ехал на Байкал, но оказался в больнице
Байкер из Франции ехал на Байкал, но оказался в больнице
Общество, 06.06.2018
Путешественник загляделся на природу и опрокинулся на мотоцикле (Видео)
В женской колонии Бурятии выбрали лучший отряд
В женской колонии Бурятии выбрали лучший отряд
Общество, 06.06.2018
Победительницам вручили переходящий вымпел лучшего отряда
Для маленьких улан-удэнцев прошёл праздник
Для маленьких улан-удэнцев прошёл праздник
Общество, 06.06.2018
На мероприятии работали развлекательные площадки
«Праздник непослушания» прошёл в музее Бурятии
«Праздник непослушания» прошёл в музее Бурятии
Общество, 06.06.2018
Дети рисовали на асфальте, играли с клоуном и мастерили обереги

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^