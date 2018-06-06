Выдающийся российский путешественник приедет в Бурятию



С 6 по 7 июня в Улан-Удэ для учащихся пройдут встречи Евгением Александровичем Ковалевским - обладателем титула «Выдающийся путешественник России».



Как сообщает минкультуры республики, цикл встреч пройдёт в рамках реализации масштабного проекта Русского географического общества по развитию образовательного туризма в Сибири при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.



Проект «Образовательный туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации российской молодёжи» направлен на формирование у отечественной молодёжи чувства гордости за достижения своих соотечественников, стремление познавать свой край, свою страну и мир. Одна из важных задач проекта вовлечь людей с ограниченными возможностями, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательное туристическое пространство, вызвать у них желание к самореализации через путешествия.



6 июня в 19.00 пройдёт встреча с туристической общественностью образовательных организаций Республики Бурятия.



7 июня в 9.30 встречи запланированы в школу № 32, для учащихся 1-4 классов; в 11.00 – для студентов ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» и ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»; в 13.00 – МАОУ ДО «Городской дворец детского творчества», учащиеся и студенты Улан-Удэ.



Справка:



Евгений Ковалевский путешествует с целью познания планеты более 45 лет. На его счету более 100 экспедиций и экстремальных путешествий, семь мировых достижений и рекордов (первые в мире сплавы по рекам Эвереста, кругосветное плавание на уникальном надувном парусном катамаране, исследования счастья в Королевстве Бутан).

