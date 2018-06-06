В Улан-Удэ пройдёт подношение «Десяти Драгоценностей» Итигэлову

Фестиваль состоится 8 и 9 июня



Фестиваль духовной и материальной культуры, посвящённый религиозному деятелю бурятского народа 20 века, Пандито Хамбо ламе Даша Доржо Итигэлову, пройдёт 8 и 9 июня в Улан-Удэ.



8 июня на площади Ленина у фонтана «Плещущиеся рыбки» пройдут конкурсы восхвалений ансамблевого народного пения, эссе «Феномен Этигэлова», поэтический турнир, а также в колледже искусств имени Чайковского состоится конкурс на создание музыкальных произведений.



Второй день фестиваля пройдёт в Иволгинском дацане. В 9 часов утра здесь начнётся молебен и подношение «Десяти Драгоценностей» Пандито Хамбо ламе Итигэлову. На стадионе Иволгинского дацана развернутся выставки произведений декоративно-прикладного искусства и изделий народных художественных промыслов, детских рисунков «Свет буддийской веры», профессионального изобразительного искусства «Вдохновение от Учителя».



На фестивале будут исполняться магтаалы, прославляющие мощь и силу учения Буддизма, XII Пандито Хамбо Ламу Даши-Доржо Итигэлова.

В конкурсе магтаалов (восхвалений) примут участие индивидуальные исполнители, дуэты, квартеты и вокальные ансамбли без ограничения возраста.



На фестиваль для участия в выставке и конкурсах приедут и гости из Монголии, а также известный монгольский музыкант Жаргалсайханай Чингис - почётный работник культуры Монголии, сообщает минкультуры республики.



В 12 часов дня в праздничном концерте примут участие победители конкурсов совместно с ведущими мастерами искусства и народного творчества. Они преподнесут свои творческие подношения XII Пандито Хамбо ламе Даша Доржо Этигэлову



Победитель станет обладателем эксклюзивного ташуура-оберега – символа власти и удачи. Такой оберег изготавливается не как традиционная плеть – с двух сторон рукояти расположены голова Дракона (Луу), символизирующая власть и силу, и Коня (Хий-Морин) – символа удачи.