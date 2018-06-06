Психологи следственного изолятора № 1 при работе с несовершеннолетними используют песочную терапию
В рамках реализации программы под названием «Мой ребёнок» грантового проекта главы республики в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Бурятии приобрели оборудование для проведения песочной терапии с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися в учреждении.
Методика позволяет выявить существующие психологические проблемы и корректировать их посредством проигрывания различных сюжетов. Пескотерапия в работе с подростками помогает преодолению их психологических проблем, оказывает положительное влияние на развитие эмоциональной сферы, помогает преодолению их психологических проблем, оказывает положительное влияние на развитие эмоциональной сферы, помогает снять напряжение, выразить свои эмоции и переживания методом создания песочных картин, а также смоделировать и осознать свою проблемы, что очень важно для профилактики проявления агрессивного и аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.
В результате применения пескотерапии у подростков развивается творческое начало, формируется уверенность в собственных силах, коммуникативные навыки, умение выражать собственные эмоции и распознавать их, сообщает УФСИН республики.
Напомним, ранее Региональное отделение Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы республики Бурятия по инициативе и при поддержке УФСИН России по республике Бурятия приняла участие в республиканском конкурсе, объявленного главой республики Бурятия, и выиграла грант на предоставление субсидий из республиканского бюджета на реализацию социально-ориентированной программы под названием «Мой ребёнок». Программа нацелена на работу с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми, осуждёнными, содержащимися в следственном изоляторе Улан-Удэ и несовершеннолетними осуждёнными, состоящими на учёте в уголовно-исполнительной инспекции.
В СИЗО Бурятии подростков учат работать с песком
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