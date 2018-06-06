В Улан-Удэ открыли футбольное поле

На новом поле организовали турнир среди школьников
У детей в Улан-Удэ прошёл праздник - открытие футбольного поля по улице Норильской, 22-26. И в честь открытия здесь состоялся турнир по мини-футболу.
В результате напряжённой борьбы выявились следующие победители соревнований:
- 1 место – школа № 42;
- 2 место – школа № 64;
- 3 место - музыкально-гуманитарный лицей - «Старт».
Призёры награждены ценными призами и грамотами, победителям вручён кубок, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
На новом поле организовали турнир среди школьников
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