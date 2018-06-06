Прокуратура района Бурятии убралась на набережной и высадила деревья

Экологическая акция прошла в Кабанском районе



В конце мая в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды прокуратура Кабанского района провела традиционную акцию «Экологический десант». Сотрудники надзорного органа очистили от мусора пляж реки Селенги, а вдоль побережья высадили 70 саженцев деревьев.



Таким образом надзорный орган хочет привлечь внимание общественности на проблемы экологии и профилактики противоправного поведения в сфере охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. .



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