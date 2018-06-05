Жители Ольхона возмущены вырубкой соснового бора ради строительства

В Хужире вырубают сосновый бор. И делают это строители. На этом месте будут возводить жилые дома. Люди очень переживают, но на камеру соглашаются говорить, не показывая своего лица



- Вырубка леса - это не всем будет нравится. Люди грибы здесь собирают. Да и так, когда едешь с начала острова - пусто и пусто, и только здесь лесной массив начинается. И именно этот массив и надо убирать, - сетует Алексей, местный житель.



А это туристы из Чехии и Праги. Большинство из них в России впервые. Как и Богдана Петровска. Она долго настраивалась на длинный перелет и еще дома восхищалась фотографиями Ольхона и Байкала. Считает, здесь, в этом месте важно все, будь то дерево или камень.



- Я пролетела много тысяч километров, чтобы увидеть эту красоту. Я не приеду больше, если здесь будет строительство новых домов, отелей и других объектов. Здесь потом придут американцы, китайцы и другие. Но туристы, люди, которые любят жизнь и природу, больше никогда не придут, - сказала Богдана Петровска, турист.



Но у местной администрации своя правда. Сотрудники администрации Хужира говорят: жить людям негде. Прирост населения, хоть и небольшой, но есть. А на территории поселка распределен буквально каждый сантиметр. Да и вокруг особо охраняемые леса. Именно поэтому судьба 15 гектаров сосновой рощи предопределена: лес пойдет под спил.



- У нас не приняты к исполнению оказались 183 заявления по предоставлению земельных участков. Представляете, сколько желающих местных жителей. Есть много приезжих, которые хотели бы жить здесь. Но Хужир жестко ограничен территорией национального парка. Поэтому 183 заявления не удовлетворены. Эти 15 гектаров - как раз резервная площадь, которую можно использовать под застройку, - говорит Ольга Жилкина, специалист по земельным отношениям администрации поселка Хужир.



Правда, вырубать разрешают лес с условием: вместо одного срубленного дерева нужно посадить три. Такой подход поддерживают ученые из Новосибирска. Кроме того, они разработали проект экологичного дома, который уже в этом году планируют построить на острове. Он будет потреблять в несколько раз меньше воды и энергии за счет солнечных панелей и очистных сооружений. Технологии будущего в помощь экологии. По мнению Игоря Огородникова, баланс должен быть во всем. И если где-то убывает, в другом месте восполняется.



- Если возникает необходимость вырубить человеку несколько деревьев, то, я считаю, это совершенно нормально. Нужно, чтобы экологический след был положительным. Вот при срубке деревьев он становится чуть-чуть отрицательным. Но если мы воспроизведем органики больше, вырастим деревья в других местах, то в этом плюс, - считает Игорь Огородников, ученый, автор проекта «Экодом».



А пока жители, ученые и чиновники спорят, на Ольхоне набирает обороты новый сезон, сообщает 7ka.tv.

