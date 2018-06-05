Школьники Бурятии провели флешмоб

Акция прошла на площадке у торгового центра в селе Аршан Тункинского района
В Тункинском районе республики школьники организовали флешмоб, посвящённый началу летних каникул. Профилактической акцией ребята призвали взрослых обратить внимание на проблемы детского дорожно-транспортного травматизма.
Местом проведения мероприятия стала площадка у торгового центра в селе Аршан. Под зажигательную музыку ребята исполняли танец и выкрикивали в ходе номера речёвки о соблюдении ПДД. Школьники обращались к сверстникам и взрослым с просьбой быть внимательными на дороге.
По мнению юных помощников Госавтоинспекции, такие акции всегда привлекают внимание зрителей, и их послания не останутся незамеченными. В конце флешмоба полицейские поблагодарили всех участников акции и пожелали им безопасных каникул, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Российские авторы представят на международном конкурсе 32 ленты
По всей республике проводятся мероприятия, посвящённые 300-летию российской полиции
К такому выводу пришёл суд в Иркутской области
Ребёнка назвали Никитой
Акция прошла на площадке у торгового центра в селе Аршан Тункинского района
Ребята разработали мобильное приложение Travelmaster
Без согласования и разрешения за перепланировку положены штрафы и даже уголовная ответственность
Иерей Дионисий Чернявский вручил спортивный инвентарь подросткам, содержащимся в СИЗО
Юные артисты заняли первое место на хореографическом фестивале
Открытие соревнований пройдёт на Центральном стадионе Бурятии 6 июня
В исправительной колонии прошёл кулинарный мастер-класс
Женщины станцуют с малышами
Отмечены укусы во всех районах республики и Улан-Удэ
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2018 года
Стражи порядка за час нашли преступника и электроинструмент