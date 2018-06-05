Школьники Бурятии провели флешмоб



В Тункинском районе республики школьники организовали флешмоб, посвящённый началу летних каникул. Профилактической акцией ребята призвали взрослых обратить внимание на проблемы детского дорожно-транспортного травматизма.



Местом проведения мероприятия стала площадка у торгового центра в селе Аршан. Под зажигательную музыку ребята исполняли танец и выкрикивали в ходе номера речёвки о соблюдении ПДД. Школьники обращались к сверстникам и взрослым с просьбой быть внимательными на дороге.



По мнению юных помощников Госавтоинспекции, такие акции всегда привлекают внимание зрителей, и их послания не останутся незамеченными. В конце флешмоба полицейские поблагодарили всех участников акции и пожелали им безопасных каникул, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

