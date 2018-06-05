Пожилой иркутянин поблагодарил полицейских за найденную пилу









На место преступления тут же выехали оперативники, которые нашли украденную пилу спустя час.



– Это было так неожиданно, когда в течение часа к нам позвонили из полиции и сообщили, что моя бензопила разыскана. Мы с супругой очень благодарны сотрудникам за оперативную и результативную работу. Нам казалось, что так оперативно работают только в кино, но и в жизни оказалось так бывает. Очень просим отметить лейтенанта полиции Анну Хороших и майора полиции Евгения Посвистелик за оперативную работу по розыску нашего имущества и добросовестное отношение к работе, - указал в письме потерпевший.



За грабёж возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера.



Накануне к полицейским Иркутской области поступило письмо от жителя города Усолье-Сибирское с благодарностью в адрес сотрудников полиции, которые оперативно задержали злоумышленника, укравшего у него имущество.В конце апреля в дежурную часть отдела полиции обратился гражданин с заявлением о краже бензопилы «Парма». Заявителем стал пенсионер Сергей Рябцев. Как рассказал потерпевший, в этот день он занимался хозяйственными делами в своём гараже, расположенном во дворе дома по Комсомольскому проспекту.- Отлучившись на одну минутку, он лишился электроинструмента. Неизвестный мужчина на глазах хозяина проник в гараж через незапертые ворота, откуда похитил бензопилу. Догнать злоумышленника пенсионеру не удалось, за помощью он обратился в полицию, - рассказывают пресс-службе в ГУ МВД по Иркутской области.