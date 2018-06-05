В Баргузинском районе создали ТОС «Мы вместе»

Первым мероприятием активистов стал праздник, посвящённый Дню защиты детей
Специалистами отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району весной был зарегистрирован ТОС «Мы вместе!». В его состав вошли сотрудники отдела соцзащиты и члены их семей.
ТОС был создан для реализации проектов и проведения социально-значимых мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в социально-опасном положении.
Первым мероприятием стал спортивно-развлекательный праздник для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, и детей специалистов отдела соцзащиты. Торжество было посвящено Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
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