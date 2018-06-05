В Бурятии открыли летнюю спортплощадку



В международный день защиты детей группой здоровья «Огонёк» Университета третьего возраста села Новоильинск была открыта летняя спортивная площадка.



- Активные и инициативные пенсионеры решили самостоятельно заботиться о комфорте, чистоте, красоте своего поселения, а также проводить спортивные мероприятия для детей, детей-инвалидов и пенсионеров, - рассказали в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



Открытие площадки началось с выступления группы «Огонёк». Для детей с ограниченными возможностями здоровья здесь было организовано шоу мыльных пузырей.



На мероприятии помощникам в строительстве футбольных ворот и установке волейбольной сетки были вручены грамоты, и благодарственные письма от администрации села Новоильинск.



Отделом социальной защиты населения группе «Огонёк» были вручены сладкие призы, а также мягкие игрушки, настольные игры - детям с ограниченными возможностями здоровья.



Завершился праздник футбольным матчем между дворовыми командами.

