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В Бурятии открыли летнюю спортплощадку

Общество, 
На празднике прошли различные мероприятия 

В международный день защиты детей группой здоровья «Огонёк» Университета третьего возраста села Новоильинск была открыта летняя спортивная площадка. 
 
- Активные и инициативные пенсионеры решили самостоятельно заботиться о комфорте, чистоте, красоте своего поселения, а также проводить спортивные мероприятия для детей, детей-инвалидов и пенсионеров, - рассказали в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии. 
 
Открытие площадки началось с выступления группы «Огонёк». Для детей с ограниченными возможностями здоровья здесь было организовано шоу мыльных пузырей.

На мероприятии помощникам в строительстве футбольных ворот и установке волейбольной сетки были вручены грамоты, и благодарственные письма от администрации села Новоильинск.
 
Отделом социальной защиты населения группе «Огонёк» были вручены сладкие призы, а также мягкие игрушки, настольные игры - детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Завершился праздник футбольным матчем между дворовыми командами. 
 
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