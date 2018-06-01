За сутки в Бурятии поймали 13 пьяных водителей

Автоинспекторы просят водителей соблюдать правила движения



На дорогах республики за сутки инспекторами ДПС выявлено 572 нарушения ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 1146 нарушений ПДД.



- Уважаемые водители Госавтоинспекция поздравляет вас с Днём защиты детей! Будьте внимательны за рулём транспортных средств, соблюдайте правила дорожного движения, научите своих детей основам дорожной безопасности, а при их перевозке обязательно используйте детские удерживающие системы и ремни безопасности. Помните, что от ваших действий на дороге зависят жизни наших детей, - обратились к водителям в ГИБДД.

