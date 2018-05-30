Пенсионеры Бурятии стреляли из пневматики и сыграли в дартс

Спартакиада для старшего поколения прошла в Кяхтинском районе
В Кяхтинском районе в местности Шитиловка прошла спартакиада с участием 30 человек с ограниченными возможностями. Спортсмены из сёл Чикой, Большая Кудара, Усть-Киран, Баин-Булаг, Хилгантуй, посёлка Наушки и города Кяхта тягали гири, стреляли из пневматической винтовки, соревновались в дартсе и армспорте.
- Команда Кяхтинского психоневрологического интерната в упорной борьбе заняла лидирующие позиции в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки, в гиревом спорте в разных весовых категориях, в армреслинге. Также отличились спортсмены муниципального образования «Наушкинское» и Кяхты. Победители спартакиады награждены грамотами, медалями и денежными вознаграждениями, - сообщают в минсоцзащите Бурятии.
Кроме того, более 130 пенсионеров и слушателей университета третьего возраста из разных поселений состязались в игре в шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, волейбол, а также стрельбе из лука, борясь за звания лучших спортсменов.
Команды-победители будут представлять Кяхтинский район на республиканских состязаниях пенсионеров.
Дети покрасили оградку и убрали листву
После Кемеровской трагедии, в Улан-Удэ, как и во многих других городах страны, прошёл ряд проверок не только торгово-развлекательных комплексов, но и других массово посещаемых сооружений
В городе организуют акцию «Картограмма», а также вечер-встречу
После прокурорского вмешательства с сотрудницей рассчитались
Выступления будут проходить в городских парках
По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 мая в республике будет стоять погода без осадков, утром местами туман
На базе общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, стартовал учебно-методический сбор со специалистами физической подготовки ВВО
Спектр книг, доступный для чтения в московской библиотеке, которая расположена на шоссе Энтузиастов, пополнился новым произведением
Сегодня в Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения в 18-этажном жилом доме, напугавшие горожан
Ученые Лимнологического института СО РАН открыли навигационный сезон 2018 года на озере Байкал
7 июня команда Land Rover вместе с тревел-блогером Сергеем Долей начнёт кругосветное путешествие из Москвы
Самые высокие классы пожарной опасности – 4-й и 5-й – ожидаются в Иволгинском, Селенгинском, Баунтовском, Джидинском, Кяхтинском и Муйском районах
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа завершаются работы по опашке территорий и созданию противопожарных рвов и минерализованных полос
Вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга» состоится в начале июня в столице Монголии Улан-Баторе
Стать участником может любой желающий