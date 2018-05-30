Пенсионеры Бурятии стреляли из пневматики и сыграли в дартс









Кроме того, более 130 пенсионеров и слушателей университета третьего возраста из разных поселений состязались в игре в шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, волейбол, а также стрельбе из лука, борясь за звания лучших спортсменов.



Команды-победители будут представлять Кяхтинский район на республиканских состязаниях пенсионеров. Кроме того, более 130 пенсионеров и слушателей университета третьего возраста из разных поселений состязались в игре в шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, волейбол, а также стрельбе из лука, борясь за звания лучших спортсменов.Команды-победители будут представлять Кяхтинский район на республиканских состязаниях пенсионеров.

В Кяхтинском районе в местности Шитиловка прошла спартакиада с участием 30 человек с ограниченными возможностями. Спортсмены из сёл Чикой, Большая Кудара, Усть-Киран, Баин-Булаг, Хилгантуй, посёлка Наушки и города Кяхта тягали гири, стреляли из пневматической винтовки, соревновались в дартсе и армспорте.- Команда Кяхтинского психоневрологического интерната в упорной борьбе заняла лидирующие позиции в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки, в гиревом спорте в разных весовых категориях, в армреслинге. Также отличились спортсмены муниципального образования «Наушкинское» и Кяхты. Победители спартакиады награждены грамотами, медалями и денежными вознаграждениями, - сообщают в минсоцзащите Бурятии.