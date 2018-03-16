Улан-удэнские дошколята выбрали президента

За несколько дней до выборов главы государства в детском саду «Чебурашка» выбрали своего президента



Предвыборная кампания, агитация и голосование – все как положено. Так воспитатели обучают детей их будущим гражданским правам и обязанностям, сообщает телекомпания АТВ.



Предвыборную речь юные избиратели слушали со всей внимательностью. Каждый из кандидатов обещал изменить жизнь в некоей сказочной стране к лучшему. Дети голосовали осознанно и решения принимали самостоятельно, говорится в сюжете АТВ.



Ариша: «Правитель сказочной страны должен быть доброжелательным».



Юмжана: «Правитель сказочной страны должен быть добрым, справедливым. Ещё он должен помогать всем людям. И если у меня есть какая-то проблема, он всегда решит её».



Андрей: «Сегодня я голосовал за крокодила Гену потому что, он добрый и всегда хороший. И когда я вырасту я тоже стану хороший и пойду на выборы президента».



Аня: «Я проголосовала за Шапокляк потому, что она веселая, радостная и очень жалеет всех ребят».



Кристина: Президент должен быть мудрым, внимательным, вес…, ну добрым.

- А веселым он должен быть?

- Неа.



На этих выборах явка 100%. За считанные минуты жители сказочной страны сделали свой выбор. За ходом действия внимательно следили юные наблюдатели.



- На детских выборах все по-взрослому. Здесь тоже есть своя тайная кабинка для голосования. И заходить сюда можно только по одному. После того, как выбор сделан, ребенок вбрасывает свой бюллетень в такую же настоящую избирательную урну, - рассказывает корреспондент АТВ Мариам Восканян.



В результатах этих выборов не придется сомневаться. Подкупить таких избирателей уж точно не возможно. За ходом голосования внимательно следят члены участковой комиссии.



- Программа у трёх кандидатов была хорошая. И у Шапокляк, и у крокодила Гены была хорошая, но лучше всех конечно экология. Экология, которую выдвинул наш Чебурашка. Просто как игра. Дети поиграли, поиграли в выборы. Когда они уже пойдут с родителями, они будут знать и, наверное, смотреть даже за родителями, правильно ли они делают это. Может быть, подскажут, - отметила Галина Белова, заведующая детским садом №139 «Чебурашка».



Для маленьких избирателей теперь не секрет, как все должно проходить. Ради этого изначально и была задумана необычная игра, сообщает АТВ.



