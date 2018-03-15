Российский актёр Андрей Мерзликин рассказал о съёмках в документальном фильме «Варлаам» о забайкальском чудотворце Варлааме Чикойском, видео на своём YouTube- канале 14 марта опубликовала одна из создателей кинокартины Ирина Михайлишина
- Я узнал о съёмках этого фильма, загорелся. Мне стало интересно рассказать об этом отшельнике. И что скрывать – вряд ли у меня была бы возможность поехать так далеко, в Забайкальский край. Для этого нужна какая-то оказия, и здорово, что этой оказией является работа по профессии и в этом случае ещё и по душе. Рассказать о человеке, который был причислен к лику святых. Он сделал очень много для расцвета православия в таком далёком краю. Это всегда интересно для людей, которые об этом никогда ничего не слышали, — рассказал Мерзликин.
Он уточнил, что поработать в фильме его подвигли автор фильма, личность главного героя и красота Забайкальского края.
Видеостудия «Слово» Читинской епархии запланировала снять фильм о забайкальском чудотворце Варлааме Чикойском с актёром Андреем Мерзликиным в роли рассказчика, в Сети открыт сбор средств на производство кинокартины. На 14 марта собрано 69 тысяч рублей из необходимых 330 тысяч.
Основное место съёмки – Забайкальский Афон — монастырь, основанный преподобным Варлаамом почти 200 лет назад в Красночикойском районе, где сохранились остатки фундаментов храмов, монастырские колодцы, древний склеп, могильные плиты, мельничный жернов, поклонный крест, остатки кельи святого.
Кроме того, запланированы съёмки в Казанском соборе в Чите; в Кяхте; в селе Маресево Нижегородской области, на родине Варлаама; в Иркутске, где произошло исцеление мальчика в реанимации по молитве матери; в мужском монастыре Улан-Удэ; в селе Малая Кудара (Бурятия), где житель в одиночку построил единственный в России храм Варлаама Чикойского, сообщает chita.ru.
Актёр Мерзликин поделился впечатлениями о съёмках в фильме про забайкальского чудотворца
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Российский актёр Андрей Мерзликин рассказал о съёмках в документальном фильме «Варлаам» о забайкальском чудотворце Варлааме Чикойском, видео на своём YouTube- канале 14 марта опубликовала одна из создателей кинокартины Ирина Михайлишина
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