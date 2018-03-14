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WWF России снял документальный фильм о снежном барсе в Бурятии (видео)

WWF России снял документальный фильм о снежном барсе в Бурятии (видео)
Общество, 
Одним из главных героев фильма, за судьбу которого пришлось переживать учёным и зрителям, стал ирбис Димка

На канале WWF России - Всемирного фонда дикой природы появился документальный фильм «Эрбед соохор. Снежный барс Бурятии». Его посвятили проблемам сохранения ирбиса в горах Восточного Саяна. Исследователи поднялись в Тункинские Гольцы, на самую вершину горного хребта в поисках следов животного.





- 28 февраля 2012 года в объектив нашей фотоловушки попался снежный барс. Это были первые кадры редкого хищника в Восточном Саяне, - сообщили создатели фильма.

Снежному барсу дали кличку Димка. Затем в фотоловушку учёных попал ещё один ирбис.

Также камеры запечатлели таких осторожных животных как алтайский улар, манул и кабарга.

В видео показали красоты Окинского района, местных жителей и их хозяйство - стада баранов, лошадей и яков.

- Мама пасла овец, а мы с сестрёнкой помогали. Козлиные скалы называются. Про снежного барса я не слышала, только старики сказали, что плохо о нём говорить нельзя. Он хранитель этих бескрайних гор, молились, - рассказал жительница посёлка Хужир Юлия Самаева.

Ещё один местный житель Бандын Галсанов рассказал, что ему посчастливилось увидеть это редкое животное лично.

- Осенью мы с братом на охоту пошли, поднялись вверх. Смотрю снизу – ходит какой-то зверь, где нет снега, переливается, почти не видно. Вдруг, он выходит на снег – мы подумали тигр, а это оказался ирбис. Мы и не хотели стрелять, пусть ходит, - отметил Бандын Галсанов.

Но как подчёркивают исследователи, для большинства окинцев ирбис - это что-то мистическое, а не реальный зверь.

При помощи местного жителя исследователи вновь отправились на поиски следов животного. Проверив камеры, установленные в горах, следопыты убедились, что ирбисы постоянно обитают здесь. За месяц учёные нашли не только следы барса, но и услышали его рёв. За год фотоловушки поймали в Бурятии 9 снежных барсов, из них 4 самца, 3 самки и 2 котёнка.

- Здесь обитает группировка снежного барса. Не один и не два, а десяток особей - это довольно не плохая группировка. Восточно-саянская группа снежного барса имеет выраженные генетические особенности – это подтверждено лабораторно. Она имеет определённую обособленность. Это критерий значимости региона в вопросах сохранения животного, - рассказал специалист рабочей группы «Азия – Ирбис» Сергей Малых.

При этом все остальные группировки снежного барса пополняются особями, приходящими с Монголии. Здесь, наоборот – группировка ирбиса в монгольском Хубсугуле «подпитывается» российскими зверями.

- Это локальная группировка, которая не имеет подпитки с соседних областей. Это хороший факт, который позволяет говорить о создании здесь заповедника для снежного барса, потому что это огромная территория и не одного заповедника,- добавил специалист рабочей группы «Азия – Ирбис» Евгений Кашкаров.

Главной проблемой в Восточном Саяне является очень бедная кормовая база. Кроме того исчез и горный козёл, но причины этого не известны. Кабарга тоже стала редким гостем из-за браконьерства.

Призвали людей к охране редкого животного и ламы.

- Снежный барс является священным животным для сойотского народа. Будет это животное – будет и народ, - сказал Бояр лама.

Кроме того, ирбис Димка уже год не появлялся у фотоловушек исследователей. Но при завершении монтажа фильма он всё-таки вышел к камерам - упитанный и в хорошей форме.

Документальный фильм набрал на YouTube уже больше 2560 просмотров. Жители активно оставляют комментарии и даже переживают за судьбу Димки.

- Благое дело вы делаете люди. Дай Бог вам здоровья;

- Великолепный фильм;

- Хорошо, что с ирбисом оказалось все хорошо, даже слезы на глазах выступили от радости. Спасибо за ваш каждодневный труд!

- Димас нашелся, жив молодец!

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