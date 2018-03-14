WWF России снял документальный фильм о снежном барсе в Бурятии (видео)

На канале WWF России - Всемирного фонда дикой природы появился документальный фильм «Эрбед соохор. Снежный барс Бурятии». Его посвятили проблемам сохранения ирбиса в горах Восточного Саяна. Исследователи поднялись в Тункинские Гольцы, на самую вершину горного хребта в поисках следов животного.
- 28 февраля 2012 года в объектив нашей фотоловушки попался снежный барс. Это были первые кадры редкого хищника в Восточном Саяне, - сообщили создатели фильма.
Снежному барсу дали кличку Димка. Затем в фотоловушку учёных попал ещё один ирбис.
Также камеры запечатлели таких осторожных животных как алтайский улар, манул и кабарга.
В видео показали красоты Окинского района, местных жителей и их хозяйство - стада баранов, лошадей и яков.
- Мама пасла овец, а мы с сестрёнкой помогали. Козлиные скалы называются. Про снежного барса я не слышала, только старики сказали, что плохо о нём говорить нельзя. Он хранитель этих бескрайних гор, молились, - рассказал жительница посёлка Хужир Юлия Самаева.
Ещё один местный житель Бандын Галсанов рассказал, что ему посчастливилось увидеть это редкое животное лично.
- Осенью мы с братом на охоту пошли, поднялись вверх. Смотрю снизу – ходит какой-то зверь, где нет снега, переливается, почти не видно. Вдруг, он выходит на снег – мы подумали тигр, а это оказался ирбис. Мы и не хотели стрелять, пусть ходит, - отметил Бандын Галсанов.
Но как подчёркивают исследователи, для большинства окинцев ирбис - это что-то мистическое, а не реальный зверь.
При помощи местного жителя исследователи вновь отправились на поиски следов животного. Проверив камеры, установленные в горах, следопыты убедились, что ирбисы постоянно обитают здесь. За месяц учёные нашли не только следы барса, но и услышали его рёв. За год фотоловушки поймали в Бурятии 9 снежных барсов, из них 4 самца, 3 самки и 2 котёнка.
- Здесь обитает группировка снежного барса. Не один и не два, а десяток особей - это довольно не плохая группировка. Восточно-саянская группа снежного барса имеет выраженные генетические особенности – это подтверждено лабораторно. Она имеет определённую обособленность. Это критерий значимости региона в вопросах сохранения животного, - рассказал специалист рабочей группы «Азия – Ирбис» Сергей Малых.
При этом все остальные группировки снежного барса пополняются особями, приходящими с Монголии. Здесь, наоборот – группировка ирбиса в монгольском Хубсугуле «подпитывается» российскими зверями.
- Это локальная группировка, которая не имеет подпитки с соседних областей. Это хороший факт, который позволяет говорить о создании здесь заповедника для снежного барса, потому что это огромная территория и не одного заповедника,- добавил специалист рабочей группы «Азия – Ирбис» Евгений Кашкаров.
Главной проблемой в Восточном Саяне является очень бедная кормовая база. Кроме того исчез и горный козёл, но причины этого не известны. Кабарга тоже стала редким гостем из-за браконьерства.
Призвали людей к охране редкого животного и ламы.
- Снежный барс является священным животным для сойотского народа. Будет это животное – будет и народ, - сказал Бояр лама.
Кроме того, ирбис Димка уже год не появлялся у фотоловушек исследователей. Но при завершении монтажа фильма он всё-таки вышел к камерам - упитанный и в хорошей форме.
Документальный фильм набрал на YouTube уже больше 2560 просмотров. Жители активно оставляют комментарии и даже переживают за судьбу Димки.
- Благое дело вы делаете люди. Дай Бог вам здоровья;
- Великолепный фильм;
- Хорошо, что с ирбисом оказалось все хорошо, даже слезы на глазах выступили от радости. Спасибо за ваш каждодневный труд!
- Димас нашелся, жив молодец!
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Снежному барсу дали кличку Димка. Затем в фотоловушку учёных попал ещё один ирбис.
Также камеры запечатлели таких осторожных животных как алтайский улар, манул и кабарга.
В видео показали красоты Окинского района, местных жителей и их хозяйство - стада баранов, лошадей и яков.
- Мама пасла овец, а мы с сестрёнкой помогали. Козлиные скалы называются. Про снежного барса я не слышала, только старики сказали, что плохо о нём говорить нельзя. Он хранитель этих бескрайних гор, молились, - рассказал жительница посёлка Хужир Юлия Самаева.
Ещё один местный житель Бандын Галсанов рассказал, что ему посчастливилось увидеть это редкое животное лично.
- Осенью мы с братом на охоту пошли, поднялись вверх. Смотрю снизу – ходит какой-то зверь, где нет снега, переливается, почти не видно. Вдруг, он выходит на снег – мы подумали тигр, а это оказался ирбис. Мы и не хотели стрелять, пусть ходит, - отметил Бандын Галсанов.
Но как подчёркивают исследователи, для большинства окинцев ирбис - это что-то мистическое, а не реальный зверь.
При помощи местного жителя исследователи вновь отправились на поиски следов животного. Проверив камеры, установленные в горах, следопыты убедились, что ирбисы постоянно обитают здесь. За месяц учёные нашли не только следы барса, но и услышали его рёв. За год фотоловушки поймали в Бурятии 9 снежных барсов, из них 4 самца, 3 самки и 2 котёнка.
- Здесь обитает группировка снежного барса. Не один и не два, а десяток особей - это довольно не плохая группировка. Восточно-саянская группа снежного барса имеет выраженные генетические особенности – это подтверждено лабораторно. Она имеет определённую обособленность. Это критерий значимости региона в вопросах сохранения животного, - рассказал специалист рабочей группы «Азия – Ирбис» Сергей Малых.
При этом все остальные группировки снежного барса пополняются особями, приходящими с Монголии. Здесь, наоборот – группировка ирбиса в монгольском Хубсугуле «подпитывается» российскими зверями.
- Это локальная группировка, которая не имеет подпитки с соседних областей. Это хороший факт, который позволяет говорить о создании здесь заповедника для снежного барса, потому что это огромная территория и не одного заповедника,- добавил специалист рабочей группы «Азия – Ирбис» Евгений Кашкаров.
Главной проблемой в Восточном Саяне является очень бедная кормовая база. Кроме того исчез и горный козёл, но причины этого не известны. Кабарга тоже стала редким гостем из-за браконьерства.
Призвали людей к охране редкого животного и ламы.
- Снежный барс является священным животным для сойотского народа. Будет это животное – будет и народ, - сказал Бояр лама.
Кроме того, ирбис Димка уже год не появлялся у фотоловушек исследователей. Но при завершении монтажа фильма он всё-таки вышел к камерам - упитанный и в хорошей форме.
Документальный фильм набрал на YouTube уже больше 2560 просмотров. Жители активно оставляют комментарии и даже переживают за судьбу Димки.
- Благое дело вы делаете люди. Дай Бог вам здоровья;
- Великолепный фильм;
- Хорошо, что с ирбисом оказалось все хорошо, даже слезы на глазах выступили от радости. Спасибо за ваш каждодневный труд!
- Димас нашелся, жив молодец!
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