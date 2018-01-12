Военные Восточного округа выполнят свыше 16 тысяч прыжков с парашютом

В этом году для военнослужащих подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа спланировано выполнение свыше 16 тысяч прыжков с парашютом



В зимнем периоде обучения запланировано проведение более 8 тысяч прыжков (из них 600 – в январе) и в летнем периоде – еще столько же, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В ходе мероприятий воздушно-десантной подготовки разведчики и морские пехотинцы совершают десантирование с различных высот от 500 до 600 метров, в том числе с оружием.



Военнослужащие десантируются на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет» в различных метеоусловиях из самолётов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолётов Ми-8АМТШ.



К первым парашютным прыжкам уже приступили военнослужащие подразделений разведки в Хабаровском крае и морские пехотинцы Тихоокеанского флота в Приморском крае.



