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Военные Восточного округа выполнят свыше 16 тысяч прыжков с парашютом
Общество, 12.01.2018 14:14 Фото:
В этом году для военнослужащих подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа спланировано выполнение свыше 16 тысяч прыжков с парашютом
В зимнем периоде обучения запланировано проведение более 8 тысяч прыжков (из них 600 – в январе) и в летнем периоде – еще столько же, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе мероприятий воздушно-десантной подготовки разведчики и морские пехотинцы совершают десантирование с различных высот от 500 до 600 метров, в том числе с оружием.
Военнослужащие десантируются на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет» в различных метеоусловиях из самолётов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолётов Ми-8АМТШ.
К первым парашютным прыжкам уже приступили военнослужащие подразделений разведки в Хабаровском крае и морские пехотинцы Тихоокеанского флота в Приморском крае.
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