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Министр спорта Бурятии: 99%, что Алиса Жамбалова попадёт на Олимпийские игры-2018
Общество, 11.01.2018 15:19
Вячеслав Дамдинцурунов призвал «держать кулачки» за бурятскую лыжницу
Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов практически уверен, что лыжница Алиса Жамбалова войдёт в состав сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.
- У нас есть традиционные виды спорта - это стрельба из лука, вольная борьба, легкая атлетика и у нас надежда на лыжный спорт. Я несколько дней назад встречался с отцом Алисы Жамбаловой и 99% она попадёт в состав сборной команды. Вы сами знаете, как она будет там выступать, но главное она будет выступать. Это, по-моему, единственный спортсмен, который представит республику на Олимпийских зимних играх. Будем за неё держать кулачки, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.
Также он добавил, что у каждого вида спорта в республике есть большой потенциал и очень многое зависит от менеджмента.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова заняла итоговое 20-е место в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». В этой престижной гонке участвуют сильнейшие спортсмены планеты.
В общем зачёте «Тур де Ски» выиграла норвежка Хайди Венг, опередившая соотечественницу Ингвильд Остберг. Третьей стала американка Джессика Диггинс. Лучшая из россиянок Анастасия Седова – седьмая.
В прошлом сезоне Алиса Жамбалова вошла в пятёрку лучших лыжниц на одном из этапов Кубка мира.
Отметим, есть тревоги по поводу участия российской сборной на зимней Олимпиаде.
Согласно решению исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, в связи с наличием в России в недавнем прошлом институциональной системы сокрытия положительных допинг-проб, в Пхенчхане-2018 под Олимпийским флагом и названием «Олимпийские спортсмены из России» смогут выступить только те наши спортсмены, которые получат персональные приглашения МОК. В предварительный список, отправленный Олимпийским комитетом России (ОКР) на согласование в МОК, вошли около 350 спортсменов. Однако в их числе – и 43 признанных в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 и пожизненно отстранённых от участия в Олимпийских играх Дисциплинарной комиссией МОК под председательством Дениса Освальда, и около 10-ти (без участников «мельдониевого скандала» в 2016-м) имевших ранее в карьере нарушения антидопинговых правил; что не соответствует объявленным МОК критериям приглашения. Кроме того, учитывая большое число «банов» среди бобслеистов / скелетонистов, лыжников, хоккеисток, нельзя исключать, что международные федерации применят принцип «коллективной ответственности» и не допустят целые виды спорта (команды), сообщает «Весь спорт».
Агентство «Весь спорт» уточняет: на данный момент только семь российских спортсменов гарантировали себе участие в Пхенчхане-2018. Все они – керлингисты.
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