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Бурятский фильм «Головар» появился на популярном портале «КиноПоиск»
Общество, 11.01.2018 14:19
На сайте указаны данные о киноленте, а также двухминутный трейлер к ней
Информация о фильме «Головар», который выйдет в прокат 5 апреля, появилась на известном портале «КиноПоиск» недавно. Об этом сообщил в «Фейсбуке» режиссёр картины Юрий Ботоев, который на данный момент находится в Таиланде.
- Пришла хорошая новость из России к берегам Сиамского залива. На «КиноПоиске» появилась страница с нашим кино «Головар», - написал он.
Также он пояснил, что работа над фильмом продолжается: сейчас дописывается музыка к нему. Под постом Ботоева в социальной сети появляются одобрительные комментарии жителей Бурятии.
- Ну, значит, попёрло, - отреагировал на радостную весть и один из продюсеров ленты – ресторатор Денис Гармаев.
На самом же портале «КиноПоиск» размещены следующие данные: дата премьеры «Головара», продолжительность картины (95 минут) и её слоган - «Каждый вправе сам свой выбрать путь». Кроме того, на сайте указаны и продюсеры проекта. Россияне могут посмотреть здесь и трейлер к фильму, который появился летом 2017 года.
- Налаженная жизнь, успешный нефритовый бизнес — все это было, пока главный герой не попал в ситуацию, которая поглотила его и всю его семью в трагические обстоятельства. Человек, который, казалось бы, может купить все, что угодно, в том, числе власть, оказывается бессилен перед чередой случайных событий. Потеряв, близкого человека, он решается на отчаянный шаг, - сообщается в анонсе.
Добавим, что в фильме рассказывается о жизни преуспевающего бизнесмена Романа Романовича Головачева по прозвищу «Головар», которого играет журналист Владимир Банчиков. В съемках картины приняли участие и актёры Русского драмтеатра: Владимир Барташевич, Артур Шувалов и Светлана Полянская, телеведущий и актер Евгений Жамцуев. Также зрители смогут увидеть на экране редактора «Эха Москвы» Игоря Озерова (в роли следователя), шоумена Андрея Соболева и других.
Как сообщал «Байкал-Daily», работа над фильмом началась в 2015 году. Тогда сатирик Юрий Ботоев начал писать сценарий. Через год он предложил сотрудничество предпринимателю Денису Гармаеву, который стал продюсером фильма и сыграл роль, по всей видимости, водителя. Над проектом после этого работали ещё год – подбирали актёров, совершенствовали диалоги.
Съёмки проходили в Бурятии и в Китае. Прокат же фильма планируется организовать в нескольких киносетях страны. Кроме того, показ будет организован в одной из провинций Китая, население которой составляет порядка 140 миллионов человек. К слову, для китайской аудитории сделают дублированный перевод. «Мы отдельно пишем звуки, чтобы они (дублёры) смогли наложить свои голоса», поделился автор фильма.
Бюджет проекта составляет 7 миллионов рублей.
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