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Ипотечник из Улан-Удэ не хотел отдавать квартиру вместе с балконом
Общество, 30.12.2017 08:19 Фото:
Заложенную квартиру банк отсудил у него через суд за задолженность по ипотеке
Житель Улан-Удэ просил Железнодорожный районный суд признать действия судебного пристава-исполнителя Железнодорожного РОСП УФССП по передаче квартиры, принадлежащей должнику, незаконными.
Жильё было приобретено в том числе на кредитные средства, предоставленные Азиатско-Тихоокеанским банком. Из-за задолженности по кредитному договору суд вынес решение о взыскании долга в пользу Азиатско-Тихоокеанского банка. И обратил взыскание на заложенное имущество.
Судебный пристав осуществил передачу взыскателю квартиры с балконом, который, по мнению истца, предметом залога не являлся и в отношении которого не были проведены торги.
Представитель банка возражала, указывая на то, что в общую площадь жилого помещения не включается площадь балконов, лоджий, веранд и террас. В свидетельстве о праве собственности общая площадь спорной квартиры указана ошибочно, но ошибка Росреестром исправлена. Более того, балкон не может являться самостоятельным объектом недвижимости.
Доводы заёмщиков об отчуждении и лишении права владения балконом площадью 0,87 квадратных метров суд нашёл не состоятельными.
- Объектом жилищных прав являются жилые помещения. При этом балкон не может являться объектом гражданских правоотношений отдельно от квартиры, к которой он относится, и не может продаваться отдельно. Имеющееся у собственника жилого помещения право на жилое помещение, распространяется в том числе: на балкон, поскольку они являются не делимыми, иное бы противоречило закону, - сообщает пресс-служба суда.
Суд решил отказать в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу.
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