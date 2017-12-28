Росгвардия сняла новогодний фильм от лица бельгийской овчарки

В преддверии нового 2018 года - Года Собаки по восточному календарю Росгвардия представила короткометражный фильм «Новогодняя история, рассказанная малинуа»



Фильм снят киностудией Росгвардии и Жанной Калыш.



Главный герой фильма – бельгийская овчарка малинуа, от лица которой ведётся повествование. Из «воспоминай» о разных этапах жизни четвероногого помощника человека, зритель узнает об особенностях воспитания, дрессировки и служебно-боевого применения служебных собак в Росгвардии.



Главная изюминка этого фильма заключается в лёгкой, игровой манере изложения и подкупающей непосредственности главного героя сюжета.Как и положено новогодней истории, завершается она хэппи-эндом. Собаку-ветерана «на пенсии» забирает в свою семью военнослужащий Росгвардии.



Итог фильма – обаятельный домашний питомец в окружении счастливой семьи поздравляет зрителей с наступающим новым годом.



