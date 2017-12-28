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Росгвардия сняла новогодний фильм от лица бельгийской овчарки
Общество, 28.12.2017 14:01
В преддверии нового 2018 года - Года Собаки по восточному календарю Росгвардия представила короткометражный фильм «Новогодняя история, рассказанная малинуа»
Фильм снят киностудией Росгвардии и Жанной Калыш.
Главный герой фильма – бельгийская овчарка малинуа, от лица которой ведётся повествование. Из «воспоминай» о разных этапах жизни четвероногого помощника человека, зритель узнает об особенностях воспитания, дрессировки и служебно-боевого применения служебных собак в Росгвардии.
Главная изюминка этого фильма заключается в лёгкой, игровой манере изложения и подкупающей непосредственности главного героя сюжета.Как и положено новогодней истории, завершается она хэппи-эндом. Собаку-ветерана «на пенсии» забирает в свою семью военнослужащий Росгвардии.
Итог фильма – обаятельный домашний питомец в окружении счастливой семьи поздравляет зрителей с наступающим новым годом.
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