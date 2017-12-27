Питерский видеоблогер едет через страну на Байкал

Видеоблогер Леонид Баланев, снимающий серию видео об автомобильном путешествии на Байкал из Санкт–Петербурга, выпустил ролик, посвященный Екатеринбургу



В Екатеринбург блогер попал через Южный Урала: он побывал в Златоусте, заехал на озеро Тургояк и в Карабаш. Авторы проекта посетили Екатеринбург 4 ноября, в День народного единства: по их словам, это единство в городе можно ощутить в Ельцин Центре и метрополитене. В последнем их удивили старые жетоны московского метро.



Отметим, что в Екатеринбурге у Леонида сломалась машина, и он много передвигался по городу пешком: посетил центр, улицу Вайнера, набережную Городского пруда, проспект Ленина. Также он рассказал о встрече с певицей Лизой Монеточкой (правда, это было в Москве), которая посоветовала привезти ему из Екатеринбурга майонез.



За время, что Леонид отсутствовал, второй пилот и оператор Алексей снял с дрона весь центр города. Еще авторы влога ненадолго устроились таксистами (в каждом городе они тестируют городские службы такси). По словам Леонида, пассажиры поначалу отказывались сниматься на камеру. Екатеринбуржцы интересовались, зачем он едет на Байкал в это время года, удивлялись машине и предупреждали о пробках.



В целом город запомнился авторам множеством качественного граффити, тесными дворами и отсутствием у горожан «уральской суровости». В конце посещения Екатеринбурга Леонид и Алексей съездили на полуостров Малоконный на ВИЗе, сообщает itsmycity.ru.

