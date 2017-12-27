Тункинская ЦРБ усилила профилактику из-за вспышки бешенства

В Мухоршибирском и Джидинском районах Бурятии в этом году было зафиксировано уже несколько случаев заболевания бешенством среди диких и домашних животных.По данным Роспотребнадзора последний случай заболевания бешенством среди людей в Бурятии был зафиксирован в 1981 году в Еравнинском районе (два случая). До этого болезнь передавалась человеку в 1963 году в Улан-Удэ, а ещё раньше – в Кяхтинском (1936 год) и Иволгинском (1930 год) районах.В Тункинской ЦРБ на данный момент зафиксированы только обращения с укусами собак, жалоб на диких животных не было.Больница ведёт постоянную работу по профилактике бешенства - ежегодно проводит на эту тему семинары, лекции и выполняет план вакцинации и ревакцинации декретированного контингента: работников ветстанций, национального парка.Но в связи со вспышкой заболевания среди животных в других районах, Тункинская центральная районная больница усилила информационно-разъяснительную работу во всех населённых пунктах. Местных жителей в школах, больницах, на сельских сходах предупреждают об опасности через плакаты, лекции, памятки.- Объясняем, что в любом случае укуса нужно обращаться за медицинской помощью, - врач-эпидемиолог Тункинской ЦРБ Евгения Жамсаранова.Укушенные должны сразу обратиться в амбулаторию, фельдшерский пункт или в стационар. После осмотра врачом-травматологом, обыкновенно, даже если есть небольшое количество слюны или царапинка, назначается лечение. Ведь животное, даже на первый взгляд здоровое, может уже быть переносчиком болезни.- У нас есть алгоритм действий по антирабической помощи. Врачи сразу проводят иммунизацию – согласно схеме вводится концентрированная очищенная культуральная антирабическая вакцина (КОКАВ), - объяснила Евгения Жамсаранова.Когда укусившая собака не бездомная, за ней ведут наблюдение в течение 10 дней. Если она не заболела, то с ветстанции в больницу направляют справку, что животное здорово. И врачи отменяют курс лечения. За это время успевают сделать три обязательных прививки.Как сообщал «Байкал-Daily», последний раз бешенство среди животных в Бурятии фиксировалось в 2010 и 2013 годах соотвественно в Джидинском и Закаменском районах.Первый случай бешенства в 2017 году среди диких животных был выявлен в ноябре на одной из животноводческих стоянок сельского поселения «Хушун-Узурское» Мухоршибирского района. Здесь больная бешенством лиса набросилась на сторожевую собаку.В местности Номог-Толгой на территории в радиусе 10 километров от эпизоотического очага - животноводческой стоянки - 22 ноября был введён карантин. Угрожаемой зоной объявлены населённые пункты, пастбища, лесной массив, охотничьи угодья, животноводческие стоянки, расположенные на территории сельских поселений «Хошун-Узурское», «Калиновское», «Барское». Всем собакам и кошкам были сделаны прививки от бешенства.Второй случай был зафиксирован в селе Хонхолой тоже Мухоршибирского района. Здесь заражённая опасным вирусом лисица набросилась на ребёнка. К счастью, животное не смогло прокусить ботинок.Следующие случаи бешенства были выявлены также в Мухоршибирском районе, где от опасного вируса по очереди пали две коровы.Пять человек, контактировавших с больными животными, находятся под наблюдением в Мухоршибирской центральной районной больнице.Зафиксирован случай бешенства также в Джидинском районе, где погибла ещё одна корова. С 13 декабря карантин объявлен и в Джиде. Эпизоотическим очагом определена территория животноводческой стоянки в местности Намак сельского поселения «Гэгэтуйское».