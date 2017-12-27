|
27 Декабря
26 Декабря
10:38
Популярное
|
Тункинская ЦРБ усилила профилактику из-за вспышки бешенства
Общество, 27.12.2017 09:39 Фото:
В районе не зафиксированы случаи заболевания, но население просят в любом случае укуса обращаться в медучреждения
В Мухоршибирском и Джидинском районах Бурятии в этом году было зафиксировано уже несколько случаев заболевания бешенством среди диких и домашних животных.
По данным Роспотребнадзора последний случай заболевания бешенством среди людей в Бурятии был зафиксирован в 1981 году в Еравнинском районе (два случая). До этого болезнь передавалась человеку в 1963 году в Улан-Удэ, а ещё раньше – в Кяхтинском (1936 год) и Иволгинском (1930 год) районах.
В Тункинской ЦРБ на данный момент зафиксированы только обращения с укусами собак, жалоб на диких животных не было.
Больница ведёт постоянную работу по профилактике бешенства - ежегодно проводит на эту тему семинары, лекции и выполняет план вакцинации и ревакцинации декретированного контингента: работников ветстанций, национального парка.
Но в связи со вспышкой заболевания среди животных в других районах, Тункинская центральная районная больница усилила информационно-разъяснительную работу во всех населённых пунктах. Местных жителей в школах, больницах, на сельских сходах предупреждают об опасности через плакаты, лекции, памятки.
- Объясняем, что в любом случае укуса нужно обращаться за медицинской помощью, - врач-эпидемиолог Тункинской ЦРБ Евгения Жамсаранова.
Укушенные должны сразу обратиться в амбулаторию, фельдшерский пункт или в стационар. После осмотра врачом-травматологом, обыкновенно, даже если есть небольшое количество слюны или царапинка, назначается лечение. Ведь животное, даже на первый взгляд здоровое, может уже быть переносчиком болезни.
- У нас есть алгоритм действий по антирабической помощи. Врачи сразу проводят иммунизацию – согласно схеме вводится концентрированная очищенная культуральная антирабическая вакцина (КОКАВ), - объяснила Евгения Жамсаранова.
Когда укусившая собака не бездомная, за ней ведут наблюдение в течение 10 дней. Если она не заболела, то с ветстанции в больницу направляют справку, что животное здорово. И врачи отменяют курс лечения. За это время успевают сделать три обязательных прививки.
Как сообщал «Байкал-Daily», последний раз бешенство среди животных в Бурятии фиксировалось в 2010 и 2013 годах соотвественно в Джидинском и Закаменском районах.
Первый случай бешенства в 2017 году среди диких животных был выявлен в ноябре на одной из животноводческих стоянок сельского поселения «Хушун-Узурское» Мухоршибирского района. Здесь больная бешенством лиса набросилась на сторожевую собаку.
В местности Номог-Толгой на территории в радиусе 10 километров от эпизоотического очага - животноводческой стоянки - 22 ноября был введён карантин. Угрожаемой зоной объявлены населённые пункты, пастбища, лесной массив, охотничьи угодья, животноводческие стоянки, расположенные на территории сельских поселений «Хошун-Узурское», «Калиновское», «Барское». Всем собакам и кошкам были сделаны прививки от бешенства.
Второй случай был зафиксирован в селе Хонхолой тоже Мухоршибирского района. Здесь заражённая опасным вирусом лисица набросилась на ребёнка. К счастью, животное не смогло прокусить ботинок.
Следующие случаи бешенства были выявлены также в Мухоршибирском районе, где от опасного вируса по очереди пали две коровы.
Пять человек, контактировавших с больными животными, находятся под наблюдением в Мухоршибирской центральной районной больнице.
Зафиксирован случай бешенства также в Джидинском районе, где погибла ещё одна корова. С 13 декабря карантин объявлен и в Джиде. Эпизоотическим очагом определена территория животноводческой стоянки в местности Намак сельского поселения «Гэгэтуйское».
Читайте также:
В Бурятии выявлены новые случаи бешенства
Пять человек в Бурятии попали в больницу из-за бешенства
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Специалисты поясняют, что визит хищной птицы в город - явление необычное
Разрыв составил менее 300 голосов
Инцидент произошёл в Кабанске
Улан-удэнцы воспользовались специальной новогодней акцией авиакомпании «Победа»
В районе не зафиксированы случаи заболевания, но население просят в любом случае укуса обращаться в медучреждения
«Спорт День за Днём» рассказал о перспективных российских футболистах, пробивающихся в элиту футбола через общепризнанные клубные академии
Автор множества детских песен, музыки к мультику о Чебурашке и крокодиле Гене, композитор Владимир Шаинский скончался 26 декабря на 93-м году жизни
А главу Иркутска избрали членом центрального совета Всероссийского совета местного самоуправления
Таким образом, сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям о пользе ношения аксессуаров безопасности
Пользователи могут увидеть общий перечень документов электронной базы и получить доступ к электронному образу документа
В городе подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автокресло детям»
Суд лишил троих сельчан прав
Женщины, поверившие мошенникам и оставшиеся без денег, несколько дней жили на вокзале
Также в 2018 году приведут в порядок 45 дворов
Участие принимало 120 человек
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...