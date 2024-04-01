В Улан-Удэ пройдёт масштабная ярмарка трудоустройства

Она соберёт около 60 работодателей



12 апреля в Улан-Удэ пройдёт ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (6+). Она будет работать с 10:00 до 14:00 в здании Физкультурно-спортивного комплекса



Участие примут порядка 60 работодателей в сферах промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и IT-отрасли. Они представят около 1000 вакансий.



- На ярмарке мы делаем ставку на молодых людей. Будем предлагать им профессии, которые востребованы именно в нашем регионе, - сообщил на брифинге заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения Цырен Дармаев.



Он уточнил, что в республике уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4%, в аналогичном периоде прошлого года было – 0,6%.



На сегодняшний день самый большой дефицит кадров наблюдается в сфере промышленного производства – порядка 34% от общей безработицы. Наряду с этим, нехватка специалистов зафиксирована в здравоохранении (дефицит порядка) 15%. Оптово-розничная торговля также испытывает потребность в кадрах (13%). В строительстве нехватка кадров составила 12%. В силовых структурах дефицит кадров превысил 20%.



На ярмарке участники могут ознакомиться с вакансиями и сразу же пройти собеседование. Кроме того, будут предложены варианты временного трудоустройства для школьников с 14 лет и студентов на летний период.



Для участников СВО и членов их семей будет работать информационная площадка об услугах службы занятости и деятельности фонда «Защитники Отечества».



Второй федеральный этап всероссийской ярмарки пройдёт 28 июня.



С начала 2024 года в органы службы занятости обратилось 2,2 тысячи жителей Бурятии. По словам специалистов, из них трудоустроена ровно половина – 1,1 тысяч человек. В базе органов службы занятости содержится около 12 тысяч вакансий.

