В Бурятии открылся первый масличный завод

В день открытия завод переработал первую партию масла из семян рапса



В посёлке Медведчиково в Улан-Удэ открылся первый масличный завод полного цикла.



Предприятие включает закуп, производство, хранение, переработку семян, производство и реализацию прессованного рапсового и льняного масла и жмыха. В день открытия завод переработал первую партию масла из семян рапса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Отмечается, что инвесторы – представители Китая.



- На сегодня сумма инвестиций в строительство первой очереди завода составила более 200 млн рублей, производственная мощность - до 100 тонн сырья в сутки, создано 30 новых рабочих мест. До конца 2025 года планируется смонтировать и запустить вторую очередь маслозавода с переработкой уже 300 тонн сырья в сутки. Общая сумма инвестиций составит 888 млн рублей. После решения всех организационных вопросов предприятие активно начнёт поставлять свою продукцию за рубеж, преимущественно в Китай. Там пользуются большим спросом рапсовое и льняное масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.



На полях Мухоршибирского, Бичурского и Тарбагатайского района с этого года начнут выращивать рапс и лён на общей площади 3,2 тыс га. Вся необходимая техника на сумму 270 млн рублей уже закуплена, приобретены семена и специфические удобрения.



- Идея открытия собственного маслозавода пришла после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Мы уже долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж преимущественно в Китай. Когда мы уже столкнулись с определёнными проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию, - поделился один из акционеров Сергей Овчинников.



Сейчас завод активно приобретает сырьё в соседних регионах и готов выкупать урожай 2024 года у бурятских растениеводов.



- Для получения хорошего урожая этих масличных культур необходима система защиты и питания, а также специализированные жатки для действующих комбайнов, оборудованные рапсовыми столами. При приобретении дополнительного оборудования фермеры Бурятии могут получить 50% субсидирования от государства. Затраты на приобретаемые семена также можно возместить в размере 35%. Таким образом, не теряя помощь от государства, можно перейти на новую высокорентабельную культуру, - отметил Галсан Дареев.



В 2023 году экспорт российского рапсового масла значительно вырос. По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК при минсельхозе России, с января по декабрь 2023 года Россия экспортировала 1,7 млн тонн рапсового масла, что на 72% больше аналогичного периода 2022 года. Экспортная выручка увеличилась на 20%.



Основным покупателем местного рапсового масла остается Китай. В 2023 году физический объем поставок в эту страну вырос в 2,2 раза и составил 1,46 млн тонн, а стоимостной – на 53%.



