Общий объём тепловой мощности станции будет увеличен
Проект реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-2 выиграл в конкурсе Минэнерго по строительству новых объектов генерации, сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Ура, земляки! Историческое событие! Проект реконструкции ТЭЦ-2 выиграл в конкурсе Минэнерго! В Улан-Удэ будут построены новые мощности для электро- и теплогенерации! Вопрос решен!» - написал он.
Глава уточнил, что на ТЭЦ-2 компания ТГК-14 будет строить новую турбину на 65 мегаватт. По планам, ввод объекта намечен на 2028 год, что позволит увеличить общий объём тепловой мощности.
«Это позволит решить вопрос энергообеспечения города, повышения надёжности и вопрос дополнительного создания мощностей по теплогенерации. ТЭЦ-2 заходит в реконструкцию, модернизацию и строительство новой генерации», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Модернизация ТЭЦ-2 значится в мастер-плане развития Улан-Удэ, утверждённого президентом России Владимиром Путиным.
ТЭЦ-2 начали строить в 1983 году с тем, чтобы она обеспечила значительную часть города не только теплом, но и электроэнергией. Вся необходимая инфраструктура, в том числе склады для топлива, подъездные пути железной дороги, дымовая труба и прочее были построены, но из-за развала СССР станция не была достроена и сегодня функционирует только в режиме котельной.
Необходимо завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с выработкой тепло- и электроэнергии. На сегодняшний день дефицит электрической мощности остаётся одной из основных проблем города.
Глава Бурятии назвал историческим событием победу ТЭЦ-2 в конкурсе Минэнерго
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