Монголия сохранила свой долгосрочный кредитный рейтинг

Он остался на уровне «B» со стабильным прогнозом



Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Монголии в иностранной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в пресс-релизе упоминаются ключевые факторы, определившие рейтинг Монголии.



Восстановление экономики и риски внешнего сектора: Монголия имеет благоприятные среднесрочные перспективы экономического роста и высокий доход на душу населения по сравнению с другими странами с кредитным рейтингом «В». Однако высокий внешний долг, недостаточные валютные резервы, циклическая налогово-бюджетная политика и высокая зависимость от иностранного финансирования и экспорта сырьевых товаров в Китай являются препятствиями для повышения кредитного рейтинга.



Позитивные изменения и краткосрочные риски: За последнее десятилетие развитие горнодобывающей промышленности значительно расширило экономику Монголии, увеличив ВВП на душу населения и помогая снизить бремя внешнего и внутреннего долга. В то время, когда экспорт горнодобывающей промышленности находится на исторических максимумах, сомнительно, что вышеуказанные позитивные тенденции сохранятся из-за риска усиления сокращения кредитного цикла по мере интенсивного расширения бюджета, связанного с выборами 2024 года и активности в горнодобывающем секторе.



Рост за счёт горнодобывающей промышленности: Экспорт угля резко увеличился из-за нормализации работы пограничных переходов Китая. Предварительные оценки указывают на рост ВВП почти на 7% в 2023 году по сравнению с 5% в 2022 году, обусловленный главным образом резким ростом активности в горнодобывающем секторе. Рост, вероятно, замедлится до 4% в 2024 году из-за ослабления экспорта, несмотря на растущий внутренний спрос. Подземная фаза добычи на стратегическом руднике Оюу Толгой началась в марте 2023 года, но ожидается, что добыча увеличится не ранее 2025 года. Таким образом, горнодобывающая промышленность и другие инфраструктурные проекты будут поддерживать экономический рост в среднесрочной перспективе.



Временное положительное сальдо счета текущих операций: Сальдо текущего счета Монголии увеличилось до профицита примерно в 1% ВВП (200 млн долларов США) в 2023 году с дефицита более чем в 13% ВВП в 2022 году, обусловленного высоким экспортом горнодобывающей промышленности и снижением внутренних частных инвестиций. В 2024-2025 годах, по мере ослабления экспорта и, как ожидается, восстановления внутреннего спроса, дефицит текущего счета составит в среднем 6% ВВП. Ожидается, что прямые иностранные инвестиции частично компенсируют дефицит. Благодаря благоприятному внешнему балансу, валютные резервы на конец 2023 года составляли около 5 миллиардов долларов США.



Риск внешнего финансирования сохраняются: На конец 2023 года внешний долг равен 150% ВВП, что примерно в 7 раз выше, чем в среднем по другим странам с рейтингом «В». Прямые иностранные инвестиции составляют 30% от общего объёма внешнего долга, в то время как на двусторонние и многосторонние субсидируемые займы приходится 20 процентов. Несмотря на возросшую доступность валютных резервов, их объем недостаточен, учитывая слабую диверсификацию экономики и зависимость от иностранного финансирования. Если исключить задолженность по свопам с Народным банком Китая на сумму 1,5 миллиарда долларов, валютные операции и депозиты коммерческих банков в Центральном банке, то объем валютных резервов будет значительно ниже.



График погашения внешнего долга: в ноябре 2023 года, благодаря привлечению 350 миллионов долларов США, остаток по облигациям «Хуралдай» сократился до 170 миллионов долларов США. Банк развития осуществил выплаты за октябрь и декабрь 2023 года без вмешательства правительства. Правительство погасит внешний долг в размере 500 миллионов долларов США в 2024 году и 400 миллионов долларов США в 2025 году.



Зависимость и уязвимость от сырья: Валюта Монголии и доходы бюджета в значительной степени зависят от экспорта сырьевых товаров горнодобывающей промышленности. В 2024 году, если физический объем экспорта угля сократится на 10% по сравнению с базовым прогнозом агентства Fitch, существует риск 4-процентного давления ВВП на текущий счёт и 1-процентного давления на бюджет.



Государственный долг и условные обязательства высоки: Правительственный долг и долговые гарантии были равны 58% ВВП в 2022 году, но снизились до 49% ВВП в 2023 году из-за быстрого экономического роста и благоприятного бюджетного баланса. Однако в 2024 году экономический рост в некоторой степени замедлится, и ожидается, что объем долга увеличится до 53%.



Целевой уровень инфляции и перспективы денежно-кредитной политики: Ожидается, что общая инфляция составит в среднем 8% в 2024 году и 7% в 2025 году, в соответствии с целевым уровнем Центрального банка Монголии, по сравнению с более чем 10% в 2023 году. Однако могут возникнуть риски из-за эффекта стимулирующей бюджетной политики. Центральный банк Монголии сохранил свою базовую процентную ставку на уровне 13% с декабря 2022 года.



Банковская система стабильна: Центральный банк сообщил, что доля просроченных кредитов в общем объёме кредитов снизилась до 8% из-за высокого роста кредитования.



