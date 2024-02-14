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Жителей Бурятии продолжают поражать растущими зарплатами

Жителей Бурятии продолжают поражать растущими зарплатами
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты заявили, что среднее жалованье в республике достигло 63 тысяч рублей

Недавно Бурятстат представил комплексный доклад о социально-экономическом положении республики. Один из его разделов посвящён денежным доходам населения.

По данным ведомства, в ноябре средняя номинальная зарплата в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, достигла 63 005 рублей – правда, по предварительной оценке. За 12 месяцев, то есть по сравнению с ноябрём 2022-го, она возросла на 15,7%, а с октябрём 2023-го – на 2,2%. В целом же за 11 месяцев – с января по ноябрь – этот показатель составил 59 075 рублей.

Больше всего платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых – их заработок в 1,8 раза выше среднего по Бурятии. А ещё в этом списке – представители строительной отрасли (больше на 43,1%) и те, кто занимается финансовой и страховой деятельностью (на 33,9 %).

Самое скромное жалованье – у работников гостиниц и заведений общепита (на 40,7% меньше среднереспубликанского показателя) и у специалистов по операциям с недвижимым имуществом (ниже на 33,4 %).
зарплата деньги Бурятстат

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