06 февраля

05 февраля

Популярное

Из Китая через Бурятию привезли 50 тонн сушёных овощей

Из Китая через Бурятию привезли 50 тонн сушёных овощей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё из КНР импортировали почти 2500 тонн зерна

За первый месяц 2024 года сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проконтролировали в железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Наушки» 962 партии подкарантинной продукции. Большая часть – 837 – это экспорт, остальные 125 – импорт.
 
В январе из Китая через Бурятию привезли 2455 тонн зерна и продуктов его переработки, 50 тонн сушёных овощей и 540 тонн корма для животных.

В Китай и соседнюю Монголию отправили 41 670 кубометров лесоматериалов и 2996 тонн зерна. По результатам фитосанитарного контроля выдали 125 актов карантинного фитосанитарного контроля о разрешении ввоза продукции в Россию и переоформили 837 фитосанитарных сертификатов.
зерно экспорт китай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии следом за яйцами начал дорожать хлеб
В Бурятии следом за яйцами начал дорожать хлеб
Экономика, 06.02.2024
Рост цен на него возмутил жителей одного из районов республики
Задолженность по зарплате в Бурятии перевалила за два миллиона
Задолженность по зарплате в Бурятии перевалила за два миллиона
Экономика, 06.02.2024
Своих денег никак не могут дождаться сотрудники двух компаний
Монголия стала инициатором создания «Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов»
Монголия стала инициатором создания «Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов»
Экономика, 01.02.2024
Организация займётся распространением и развитием культуры верблюдоводства
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках и на вторичке
В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках и на вторичке
Экономика, 01.02.2024
Жильё в столице Бурятии обойдётся в шесть с лишним миллионов
Госдума облегчила развитие в России внутреннего туризма
Госдума облегчила развитие в России внутреннего туризма
Экономика, 31.01.2024

В плане создания инфраструктуры отдыха

Монгольские компании представят в Улан-Удэ свою продукцию
Монгольские компании представят в Улан-Удэ свою продукцию
Экономика, 29.01.2024
В Бурятии пройдёт международная российско-монгольская выставка-ярмарка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^