Из Китая через Бурятию привезли 50 тонн сушёных овощей



За первый месяц 2024 года сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проконтролировали в железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Наушки» 962 партии подкарантинной продукции. Большая часть – 837 – это экспорт, остальные 125 – импорт.



В январе из Китая через Бурятию привезли 2455 тонн зерна и продуктов его переработки, 50 тонн сушёных овощей и 540 тонн корма для животных.



В Китай и соседнюю Монголию отправили 41 670 кубометров лесоматериалов и 2996 тонн зерна. По результатам фитосанитарного контроля выдали 125 актов карантинного фитосанитарного контроля о разрешении ввоза продукции в Россию и переоформили 837 фитосанитарных сертификатов.

