Монголию экономически разделят на 6 регионов

В стране определились с приоритетами регионального развития
С 1 по 2 февраля в государственном дворце в Улан-Баторе состоялся двухдневный экономический форум «Региональное развитие», призванный определить будущее развитие Монголии и начать реформирование экономики в стране. Министр экономики и развития Ч. Хурэлбаатар представил проект концепции регионального развития, разработанный правительством.
Монголию по региональному развитию разделили на шесть регионов:
- Центральный регион: аймаки Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Тув;
- Западный регион: аймаки Баян-Улгий, Увс, Ховд, Завхан, Говь-Алтай;
- Хангайский регион: Архангай, Баянхонгор, Уверхангай;
- Северный регион: Булган, Орхон, Хувсгел;
- Восточный регион: Дорнод, Сухэ-Батор, Хэнтий;
- Регион Гоби: Говь-Сумбэр, Дундговь, Дорноговь, Умнеговь.
В соответствии с этим были определены экономические приоритеты каждого региона. Так, в регионе Гоби основными направлениями развития являются нефтехимическое производство, производство строительных материалов и всех видов энергии, тяжёлое промышленное производство, основанное на добыче полезных ископаемых, палеонтология, природа, религия, приграничный туризм, портовый экономический коридор и транспортная логистика.
Приоритетным направлением в центральном регионе является, во-первых, производство строительных материалов, во-вторых, энергетика, в-третьих, интенсивное сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность, а также тяжёлая промышленность, природа, бизнес-среда, приграничный туризм.
В западном регионе: сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность, природа, туризм «специальных интересов» и приграничный туризм, пограничные переходы, основанные на экономических коридорах, транспортная логистика и производство возобновляемой энергии.
В Хангайском регионе в качестве приоритетных направлений развития региона названы следующие отрасли: сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность, природа, история и культура, археология, санаторно-курортное лечение, религиозный туризм, внешняя и внутренняя торговля, транспортно-логистический центр.
Восточный регион включал в себя следующие направления развития: пограничные переходы, транспортная логистика, интенсивное животноводство, история, культура, природа, приграничный туризм, основанный на экономических коридорах.
В северном регионе основными направлениями развития являются тяжёлая промышленность, наука и техника, природа, санаторно-курортное лечение, приграничный туризм, интенсивное сельское хозяйство, земледелие.
По итогам обсуждений министр экономики и развития Ч. Хурэлбаатар отметил, что на форуме были определены экономические приоритеты для каждого региона, основанные на их собственных ресурсах, характеристиках и сильных сторонах. Также было внесено 312 предложений и рекомендаций, в которых обсуждались инфраструктура регионов, человеческие ресурсы и улучшение налоговой, инвестиционной и правовой среды. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголию экономически разделят на 6 регионов
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За месяц оно увеличилось почти на 25%
А ещё из КНР импортировали почти 2500 тонн зерна
Рост цен на него возмутил жителей одного из районов республики
Своих денег никак не могут дождаться сотрудники двух компаний
Экономика, 05.02.2024
Забкрай и Приангарье повыше
Экономика, 05.02.2024
Перевозки активизировались
Организация займётся распространением и развитием культуры верблюдоводства
От него газифицируют Бурятию и Забкрай
Жильё в столице Бурятии обойдётся в шесть с лишним миллионов
Рост составил около 40%
Приняли 614 тысяч человек
В плане создания инфраструктуры отдыха
В дело вмешалась прокуратура
Экономика, 30.01.2024
Их общая стоимость – 4,4 трлн рублей
Экономика, 29.01.2024
В Бурятии пройдёт международная российско-монгольская выставка-ярмарка