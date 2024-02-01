В Улан-Удэ безудержно дорожают квартиры в новостройках и на вторичке

Экономика, Фото: Cергей Тарасенко

Жильё в столице Бурятии обойдётся в шесть с лишним миллионов



Эксперты федерального портала «Мир квартир» изучили цены на жильё в новых и старых домах в 70 крупнейших городах страны, где насчитывается более 300 тысяч человек. В большинстве в январе 2024-го оно продолжило дорожать.



Так, за квадратный метр на первичке в Улан-Удэ сейчас просят примерно 119 558 рублей – за месяц он стал дороже на 4,9%, а квартира – на 3,5%. Она обойдётся в среднем в 6 миллионов 438 тысяч рублей. За год – с января 2023-го – «квадрат» наценился на 27,9%, апартаменты – на 36,3%.



В соседней Чите за жильё в новостройке придётся выложить уже 7 миллионов 324 тысячи (+0,6% за месяц), за квадратный метр – 143 106 рублей (-0,8%), а в Иркутске – 8 миллионов 39 тысяч и 151 941 рубль соответственно (-0,2%).



Квартиры на вторичном рынке в столице Бурятии продают чуть дешевле, чем в новых домах – за 6 миллионов 35 тысяч (+0,3% за месяц и +21,9% с января 2023-го). «Квадрат» стоит 116 205 рублей (1,8% и +21,6%). В Чите апартаменты оценивают в 6 миллионов 878 тысяч (+0,6% и +13,4%), квадратный метр – в 121 872 рубля (+0,9% и +11,4%), в Иркутске – в 6 миллионов 780 тысяч (+1,4% и +15,2%) и 124 946 рублей (+1,1 и +15,2%).



Улан-Удэ оказался среди городов, где квадратный метр в январе подорожал больше всего.



- В январе цены на квартиры в новостройках всё ещё показывают рост, но, в отличие от конца прошлого года, когда они подогревались ажиотажным спросом, сейчас в некоторых городах уже началось снижение, – отмечает генеральный директор портала Павел Луценко. – Не исключено, что этот тренд продолжится в феврале-марте. Выдача льготной ипотеки сильно упала и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков. На 4% снизилось и предложение на рынке.



С января 2023-го квадратный метр на первичке в среднем по стране наценился на 18,2%, квартиры – на 18,6%. На вторичном – на 14,8% и 15,9%.



- Если сравнивать январскую динамику в новостройках с прошлогодней, она гораздо выше. В первый месяц 2023-го прирост был практически нулевым. Пока удаётся получить доступную ипотеку хоть на какие-то объекты, жизнь на рынке новостроек продолжается, – добавил Луценко.



То, как будет развиваться ситуация на вторичке, во многом зависит от ключевой ставки Центробанка.



- Если она не снизится, будет стагнация, а если да, то активность возрастёт – особенно на фоне грядущей отмены льготной ипотеки на первичке, откуда начнёт перетекать спрос. Ещё лучше если правительство распространит на регулярный рынок программу семейной ипотеки. Тогда цены будут прирастать бодрыми темпами – по 2-3% в месяц, – прогнозирует гендиректор «Мира квартир».

