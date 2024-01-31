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В Бурятии сотрудникам Тункинского нацпарка не заплатили вовремя 2,7 млн рублей

В Бурятии сотрудникам Тункинского нацпарка не заплатили вовремя 2,7 млн рублей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В дело вмешалась прокуратура

Работникам Тункинского национального парка выплатили задолженность по заработной плате в размере 2,7 млн рублей после вмешательства прокуратуры.

- Установлено, что в нарушение предусмотренного трудовыми договорами срока работодатель 125 работникам не выплатил заработную плату за декабрь 2023 года. В связи с этим образовалась задолженность в сумме 2,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокурор района внёс директору учреждения представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы», которое находится на рассмотрении.

После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате полностью погасили.

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