В Бурятии сотрудникам Тункинского нацпарка не заплатили вовремя 2,7 млн рублей

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В дело вмешалась прокуратура



Работникам Тункинского национального парка выплатили задолженность по заработной плате в размере 2,7 млн рублей после вмешательства прокуратуры.



- Установлено, что в нарушение предусмотренного трудовыми договорами срока работодатель 125 работникам не выплатил заработную плату за декабрь 2023 года. В связи с этим образовалась задолженность в сумме 2,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Прокурор района внёс директору учреждения представление об устранении нарушений закона.



Кроме того, в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы», которое находится на рассмотрении.



После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате полностью погасили.



