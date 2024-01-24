Вертолёт-трансформер Ростеха впервые поднялся в воздух на Колыме

Ка-226Т выпускают в Улан-Удэ

Лёгкий многоцелевой Ка-226Т производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолёты России» госкорпорации Ростех совершил первый полёт в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба минпромторга России.

Довольно необычный внешний вид машины обусловлен тем, что в нём применена модульная схема конструкции. За 30 минут прямо на аэродроме можно полностью поменять «профессию» винтокрылой машины. С помощью замены одного модуля на другой Ка-226Т оперативно конвертируется в пассажирский, грузовой, санитарный или поисково-спасательный вариант.

Сейчас ведётся работа над созданием сельскохозяйственной версии на базе этой машины, отметили в госкорпорации Ростех.

Соосная схема обеспечивает компактность и высокую манёвренность. Вертолёт устойчив к боковому ветру и обладает высокой скороподъёмностью. Ка-226Т может садиться на крайне ограниченные по размерам площадки, в том числе на небольшие морские суда.

Улан-Удэнский авиазавод показывал Ка-226Т и Ми-171А2 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2023 года. Как сообщал «Байкал-Daily», с этими вертолётами ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.

Оффшорный (для полётов над морем - ред.) вертолёт Ми-171А3 и Ка-226 - основа загрузки Улан-Удэнского авиазавода в ближайшей перспективе. Об этом ранее рассказывал «Байкал-Daily» управляющий директор предприятия Алексей Козлов.



Серийное производство Ка-226Т на У-УАЗ начнётся в 2025 году.