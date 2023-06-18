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Глава Бурятии: «Производство вертолёта Ка-226 в Улан-Удэ начнётся через два года»

Глава Бурятии: «Производство вертолёта Ка-226 в Улан-Удэ начнётся через два года»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Сроки вновь перенесены

Производство легкого вертолёта Ка-226 на Улан-Удэнском авиазаводе начнётся через два года. Об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов:

- Думаю, через два года он появится. Сейчас ведутся испытания. У нового вертолёта хороший потенциал на российском рынке и для экспорта.

Глава Бурятии отметил, что речь идёт о перспективах экспортных поставок в Индию и Китай. Машина может использоваться в России для нужд Минобороны, для береговой охраны, проведения работ в горах.

- Вертолёт уникальный по своим высотным характеристикам. Он может работать на высоте 6 тысяч метров. Нет ни одного такого вертолёта в мире, - подчеркнул Цыденов. - Есть такие, которые долетают на такую высоту, а наш может на этой высоте работать, при этом иметь нагрузку до 200 кг на такой высоте, делать посадку-высадку, может вести спасательную операцию в горах.

Оффшорный вертолёт Ми-171А3 и Ка-226 - основа загрузки Улан-Удэнского авиазавода в ближайшей перспективе. Об этом ранее рассказывал «Байкал-Daily» управляющий директор предприятия Алексей Козлов.

Серийное производство модернизированного вертолёта Ка-226 планировалось начать в 2022 году в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием. Одной из ключевых особенностей обновлённого вертолёта Ка-226Т является идеальная приспособленность для выполнения полётов в высокогорье, проект модернизации получил рабочее название «Альпинист» (Climber).

Машину отличает низкий уровень вибрации, лёгкость и простота управления, возможность взлёта и посадки на площадки минимальных размеров, в том числе в условиях городской инфраструктуры, высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах.

Улан-Удэнский авиационный завод, как сообщал «Байкал-Daily», впервые представил опытный образец лёгкого вертолёта Ка-226Т на международном авиакосмическом салоне (МАКС) в 2021 году.

Улан-Удэнский авиазавод Ка-226 вертолёты

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