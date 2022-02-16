Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»



- Улан-Удэнский авиационный завод - государственная компания, одно из предприятий, входящих в холдинг «Вертолёты России», который, в свою очередь, является структурным подразделением госкорпорации «Ростех», охватывающей 450 крупнейших промышленных предприятий Российской Федерации.



Наше предприятие всегда было в числе передовых, находясь на пике научных и производственных достижений. Когда страна активно шла в космос - завод принимал участие в производстве космического летательного аппарата «Буран». Когда развивалась ракетная программа - мы участвовали в создании и производстве ракет. Сегодня мы осваиваем производство новых продуктов и выпускаем современную технику. В 2021 году мы поставили на крыло два принципиально новых вертолёта. Это офшорный вертолёт Ми-171А3 – первый российский вертолёт, разработанный специально для полётов над морем и соответствующий международным требованиям и стандартам безопасности. Вторая разработка - вертолёт Ка-226, чьи лётные характеристики позволяют одинаково эффективно эксплуатировать его как в условиях высокогорья, так и над водной поверхностью, и в черте города. Выпуск этих двух машин - основа загрузки нашего завода в ближайшей перспективе. Наряду с перспективными задачами по расширению продуктовой линейки у нас очень масштабный производственный план.



- Знаю, что загрузка Улан-Удэнского авиационного завода растёт. Можете назвать цифры – на сколько?



- Государство ставит перед нами задачу в течение пяти лет нарастить выпуск вертолётов в два раза, и мы эту задачу выполним. Для это мы модернизируем производство и технологии, совершенствуем бизнес-процессы, работаем над повышением квалификации персонала. Новые задачи диктуют создание новых рабочих мест. В ближайшие 2 – 3 месяца мы сможем принять на работу около тысячи новых сотрудников.









- Деньги хорошие. Какие требования вы предъявляете к соискателям?



- Конечно, нам нужны специалисты – как рабочие, так и инженеры – с профильным образованием и опытом работы на авиационных предприятиях. Но самое главное - чтобы человек горел желанием осваивать профессию. Получить профессию можно за 4–6 месяцев прямо на предприятии, при этом во время учёбы выплачивается стипендия 30 тысяч рублей, обеспечивается проживание.



Закрепляем за учениками опытного наставника и обучаем с нуля прямо на производстве. Практика показывает, что уже через месяц такой учёбы, совмещённой с практикой, человек начинает сам зарабатывать неплохие деньги.



- Вы принимаете на работу только жителей Улан-Удэ?



- К нам приезжают работать люди из районов республики и из других регионов России - из Новосибирска, Читы, Иркутска, Москвы… Для этих категорий работников на заводе действуют специальные программы, которые помогают людям адаптироваться к новым условиям производства, а также решить возникающие бытовые проблемы. Мы оплачиваем переезд до Улан-Удэ работнику и членам его семьи, а также перевоз багажа и имущества, выплачиваем подъёмные в размере 100 тысяч рублей, оплачиваем аренду квартиры до 20 тысяч рублей в месяц в течение первого года работы. Затем сотрудник получает право участвовать в программе льготного ипотечного кредитования для приобретения собственного жилья.



Мы обеспечиваем всем нашим работникам расширенный социальный пакет, в который кроме всех обязательных страховых выплат, ежегодного оплачиваемого отпуска входит оказание при необходимости материальной помощи, возможность профессионального обучения и развития за счёт предприятия, а также санаторно-курортное и лечебно-профилактическое лечение, а также участие в корпоративной программе пенсионного обеспечения.



- Можно подробней о льготной ипотеке?



- Здесь две составляющие. Во-первых, Бурятия входит в Дальневосточный федеральный округ, в регионе действует льготная ипотека под 2 % годовых. Корпоративная жилищная программа предполагает либо уплату заводом первоначального взноса за приобретаемое жилье, либо погашение банковских процентов по ипотечному кредиту. Приоритетность и очерёдность предоставления корпоративной поддержки определяется на основании индивидуального рейтинга работника, который складывается из стажа работы, значимости специальности для производства, а также коэффициента обеспеченности жильём.









- Мы понимаем это и уважаем желание людей работать и зарабатывать. Поэтому уже сегодня заработная плата рабочего на производстве составляет от 50 до 100 тысяч рублей - существенно выше среднего общероссийского уровня. Я называю цифры уже после уплаты налогов – это то, что человек получает на руки, «чистыми».- Мы хорошо понимаем, что привлекательность работодателя на рынке труда измеряется не только уровнем оплаты труда, но и такими критериями, как благоприятная рабочая атмосфера, интересная работа, возможность самореализации и карьерного роста, обучение и развитие.Приходя на производство, специалисты могут довольно быстро подниматься по карьерной лестнице, становясь руководителями разного уровня. В качестве примера приведу Антона Чечева, пришедшего на завод рабочим-клепальщиком и за короткое время ставшего начальником цеха с коллективом больше 200 человек. Или Валерий Тогошеев, который начал работу инженером-конструктором, стал через некоторое время руководителем проекта нового вертолёта «Ка-226», а недавно Валерий назначен главным конструктором Из Новосибирска и Москвы приехали Евгений Романюк - подающий большие надежды заместитель главного инженера завода, Кирилл Буренков, который после окончания московского университета приехал обычным специалистом в отдел продаж. Он достойно презентовал нашу продукцию на российских и международных выставках и сегодня Буренков - начальник отдела поставок.- Вся необходимая информация есть сайте rabotauuaz.ru, там же можно заполнить анкету соискателя. Также центр вакансий завода работает в Улан-Удэ. Аналогичные центры появляются и в других субъектах Российской Федерации.