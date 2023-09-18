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Ким Чен Ын во Владивостоке ознакомился с продукцией из Бурятии

Ким Чен Ын во Владивостоке ознакомился с продукцией из Бурятии
Власть, 
Также он несколько раз помахал рукой артистам из республики

В воскресенье, 17 сентября, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме делегация Бурятии поприветствовала лидера КНДР Ким Чен Ына.

Лидер Северой Кореи посетил выставку «Улица Дальнего Востока» (0+), где представлены павильоны регионов ДФО. Так, он посетил павильон Приморского края, где ему показали разработки приморских компаний, образцы которых отправляют в зону СВО. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подарил Киму Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления.

Ознакомился северокорейский лидер и с продукцией, произведённой в Бурятии.

- Господину Ким Чин Ыну представили вертолёты Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолёты России» Это два вертолёта - Ми-171А2 и Ка-226Т, которые производит ведущее промышленное предприятие республики, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Ким Чен Ына также поприветствовали артисты Бурятии.

- Наши артисты в полном составе в национальных костюмах представили культуру республики, музыканты играли произведения бурятских композиторов. Представителем КНДР был отдельно отмечен наш павильон своим гостеприимством, своим радушием. Он нам несколько раз помахал, - отметил руководитель культурной делегации Бурятии Александр Малханов.



17 сентября Ким Чен Ын завершил визит в Россию. Он уехал на своём бронепоезде со станции Артём-Приморский-1.

Глава КНДР побывал в России впервые с 2019 года. Он провёл переговоры на космодроме Восточный с президентом Владимиром Путиным. Также он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел самолёт Superjet 100.

На аэродроме Кневичи в Приморье Ким Чен Ыну показали три самолёта стратегической авиации Воздушно-космических сил, а также гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. После этого он вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу посетил во Владивостоке фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».

На острове Русский он посетил кампус ДВФУ и выставку «Улица Дальнего Востока». Во Владивостоке он также сходил на балет, в Приморский океанариум и посетил предприятие, занимающееся производством сырья и пищевых добавок.

КНДР

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