Ким Чен Ын во Владивостоке ознакомился с продукцией из Бурятии









17 сентября Ким Чен Ын завершил визит в Россию. Он уехал на своём бронепоезде со станции Артём-Приморский-1.



Глава КНДР побывал в России впервые с 2019 года. Он провёл переговоры на космодроме Восточный с президентом Владимиром Путиным. Также он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел самолёт Superjet 100.



На аэродроме Кневичи в Приморье Ким Чен Ыну показали три самолёта стратегической авиации Воздушно-космических сил, а также гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. После этого он вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу посетил во Владивостоке фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».



На острове Русский он посетил кампус ДВФУ и выставку «Улица Дальнего Востока». Во Владивостоке он также сходил на балет, в Приморский океанариум и посетил предприятие, занимающееся производством сырья и пищевых добавок.





В воскресенье, 17 сентября, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме делегация Бурятии поприветствовала лидера КНДР Ким Чен Ына.Лидер Северой Кореи посетил выставку «Улица Дальнего Востока» (0+), где представлены павильоны регионов ДФО. Так, он посетил павильон Приморского края, где ему показали разработки приморских компаний, образцы которых отправляют в зону СВО. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подарил Киму Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления.Ознакомился северокорейский лидер и с продукцией, произведённой в Бурятии.- Господину Ким Чин Ыну представили вертолёты Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолёты России» Это два вертолёта - Ми-171А2 и Ка-226Т, которые производит ведущее промышленное предприятие республики, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Ким Чен Ына также поприветствовали артисты Бурятии.- Наши артисты в полном составе в национальных костюмах представили культуру республики, музыканты играли произведения бурятских композиторов. Представителем КНДР был отдельно отмечен наш павильон своим гостеприимством, своим радушием. Он нам несколько раз помахал, - отметил руководитель культурной делегации Бурятии Александр Малханов.