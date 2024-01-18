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Бурятские огурцы оказались дороже забайкальских

Бурятские огурцы оказались дороже забайкальских
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В соседнем регионе за килограмм просят на 37 рублей меньше

По данным Минэкономиразвития Забайкалья, килограмм огурцов в соседнем регионе сегодня стоит 365 рублей 49 копеек. В Бурятии они оказались дороже на 37 рублей.



 По словам замначальника отдела потребрынка краевого министерства Натальи Михалёвоц, цены на эти овощи в разных дальневосточных регионах значительно разнятся.
 
- К примеру, минимальная – в Амурской области. Там килограмм стоит 245 рублей. А в Магаданской – уже 863. Наше Забайкалье находится примерно в середине этого рейтинга, – отметила Михалева.
 
Она добавила: примерно за две недели нового года огурцы подорожали по всей стране: по ДФО в целом – на 31,7%, по России – на 38,7%, по Забайкалью – на 37%. «Это сезонный продукт, поэтому из года в год мы отмечаем снижение стоимости в весенний период», – подытожила замначальника отдела потребрынка.
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