Бурятские огурцы оказались дороже забайкальских



По данным Минэкономиразвития Забайкалья, килограмм огурцов в соседнем регионе сегодня стоит 365 рублей 49 копеек. В Бурятии они оказались дороже на 37 рублей.



По данным Минэкономиразвития Забайкалья, килограмм огурцов в соседнем регионе сегодня стоит 365 рублей 49 копеек. В Бурятии они оказались дороже на 37 рублей.



- К примеру, минимальная – в Амурской области. Там килограмм стоит 245 рублей. А в Магаданской – уже 863. Наше Забайкалье находится примерно в середине этого рейтинга, – отметила Михалева.



Она добавила: примерно за две недели нового года огурцы подорожали по всей стране: по ДФО в целом – на 31,7%, по России – на 38,7%, по Забайкалью – на 37%. «Это сезонный продукт, поэтому из года в год мы отмечаем снижение стоимости в весенний период», – подытожила замначальника отдела потребрынка.



По словам замначальника отдела потребрынка краевого министерства Натальи Михалёвоц, цены на эти овощи в разных дальневосточных регионах значительно разнятся.