Бурятия угодила в число регионов с самыми низкими ставками по ипотеке





Накануне на официальном сайте Центробанка опубликовали бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России». Согласно представленной в нём информации, в ушедшем 2023 году (с января по ноябрь включительно) средняя ставка по выданным в России жилищным кредитам составила 8,2%. При этом в большинстве регионов она оказалась выше.



Среди федеральных округов самая высокая средняя ставка – в Северо-Кавказском ФО (9,07%), отмечает РБК. В Сибирском – 8,63%, в Уральском – 8,38%, в Приволжском – 8,35% и Центральном ФО – 8,32%. В лидерах – Чечня (11,41%), Ингушетия (9,98%), Карачаево-Черкесия (9,67%), Дагестан (9,38%) и Саратовская область (9,24%). Далее идут Кемеровская (9,08%) и Омская (9,01%).



Минимальный уровень – в Дальневосточном ФО (6,79%). В десяти из 11-ти дальневосточных регионов ставки заметно ниже среднероссийской. Исключением стала только Камчатка (8,56%). В Якутии этот показатель в январе-ноябре 2023-го составил 6,06%, в Амурской области – 6,32%, в Приморье – 6,58%, на Сахалине – 6,84% и в Бурятии – 6,88%.



- В целом, как следует из материалов Центробанка, ставки ниже или на уровне средней по стране отмечены в 30 российских регионах, в остальных субъектах они выше. В Москве этот показатель находится на уровне 8,26% годовых, в Подмосковье – 8,31%. В Санкт-Петербурга и Ленобласти он 7,7% и 7,71% соответственно, – подчёркивает РБК.